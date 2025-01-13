Контроллер для мобильных устройств без дрейфа от 8BitDo поступил в продажу впервые.

Альтернативное игровое устройство для мобильных игр: 8BitDo Ultimate

Введение Среди множества контроллеров для мобильных устройств, cradle-стиль Backbone One считается одним из лучших и часто рекомендуется нами. Однако, он не подойдет абсолютно всем пользователям. К счастью, для владельцев Android существует более доступная альтернатива — 8BitDo Ultimate, который можно приобрести на Amazon за 39,99 долларов (скидка 10 долларов). Эта цена значительно ниже рекомендованной производителем Backbone One в 100 долларов и даже его частой скидочной цены в 69,99 долларов. Реклама

Совместимость и зарядка 8BitDo Ultimate Mobile не требует подключения через порты USB-C или Lightning, в отличие от других мобильных опций. Вместо этого, он использует Bluetooth, обеспечивая беспроводное соединение с большинством смартфонов на базе Android версии 9.0 и выше. (К сожалению, пользователи iPhone останутся без этой возможности!) Тем не менее, это предполагает периодическую подзарядку устройства. Как утверждают разработчики 8BitDo, полной зарядки, которая занимает 1,5 часа, достаточно для 15 часов игрового процесса. Контроллер также способен крепко держать любой телефон размером от 100 мм до 170 мм в длину.

Аппаратные характеристики В плане аппаратного обеспечения, игровой контроллер 8BitDo предлагает классическую компоновку кнопок в стиле Xbox и продуманную эргономику. Он оснащен четырьмя кнопками на лицевой стороне, щелкающим D-pad, двойными бамперами, сенсорами и триггерами Hall effect, которые снижают риск износа и поломки. Устройство также оснащено двумя задними кнопками, выделенной кнопкой профиля и функцией турбо, которые можно настроить через превосходное программное обеспечение 8BitDo Ultimate.

Заключение Таким образом, 8BitDo Ultimate Mobile предлагает не только доступный вариант для Android-пользователей, но и впечатляющий набор функций, что делает его достойной альтернативой другим игровым контроллерам.

Источник: TheVerge