Коды для Jujutsu Shenanigans (январь 2025)

Последнее обновление: 12 января 2025 года

Проверены новые коды Jujutsu Shenanigans!

Ищете дополнительную валюту в Jujutsu Shenanigans? Мы собрали для вас список всех доступных кодов для вдохновленной Jujutsu Kaisen игры в Roblox, чтобы вы могли получить новые эмоции, не потратив слишком много. Реклама

Активные коды Jujutsu Shenanigans (январь 2025 года)

В настоящее время нет активных кодов Jujutsu Shenanigans на январь 2025 года. Как только ситуация изменится, мы обновим эту страницу, поэтому проверяйте обновления.

Как активировать коды Jujutsu Shenanigans

Чтобы активировать коды Jujutsu Shenanigans, запустите игру и выполните следующие шаги:

Обратите внимание на иконки в верхнем левом углу экрана. Рядом с иконкой Characters найдете иконку магазина, с указанием количества валюты, доступной на вашем счете. Нажмите на эту иконку, чтобы открыть экран магазина. Просмотрите вкладки в верхней части экрана магазина и выберите вкладку Rewards. Здесь вы найдете строку ввода кода. Введите свой код и нажмите Redeem, чтобы добавить награды на ваш аккаунт.

Почему мой код Jujutsu Shenanigans не работает?

Если ваш код Jujutsu Shenanigans не работает, возможно, причина в одной из двух ситуаций. Первая — код введен неправильно. Убедитесь, что вы ввели код точно так, как он указан в разделе Активные коды выше. Вы также можете скопировать и вставить код из этой статьи в Roblox, чтобы убедиться, что вводите его правильно.

Другая причина может быть в том, что код истек или вы уже его использовали. В обоих случаях, при вводе кода ничего не произойдет, поэтому перепроверьте правильность ввода. Если все проверили и код по-прежнему не работает, скорее всего, он истек или недействителен.

Как получить больше кодов Jujutsu Shenanigans

Если вы ищете коды для Jujutsu Shenanigans, первым делом присоединитесь к официальному серверу Discord игры. Проверяйте каналы с объявлениями и общайтесь с сообществом, чтобы узнать, добавлены ли новые коды.

Что такое Jujutsu Shenanigans в Roblox?

Jujutsu Shenanigans — это многопользовательская игра на выживание в жанре файтинга, вдохновленная популярной мангой и аниме Jujutsu Kaisen. После загрузки в игру вы сразу попадете на арену, где сразитесь с другими онлайн-оппонентами, используя различные боевые стили, проклятые техники и способности, чтобы одолеть противников и стать победителем.

Callum Williams — фрилансер IGN, пишет гайды и обзоры. В свободное время он увлекается историей последней неизвестной инди-игры ужасов или сражается с боссами в новейших играх в стиле soulslike. Его можно найти в Twitter под именем @CaIIumWilliams.