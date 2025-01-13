Коды для Dandy’s World (январь 2025)

Последнее обновление от 12 января 2025 года: Проверены новые коды Dandy’s World!

Ищете способ пополнить свой запас Ихора для укрепления команды в Dandy’s World? У нас есть несколько кодов, которые дадут вам много бесплатной виртуальной валюты. Ниже представлен список всех активных кодов для Dandy’s World, чтобы вы могли заполучить больше Ихора и начать покупки новых персонажей. Реклама

Активные коды Dandy’s World (январь 2025)

Вот список работающих кодов для Dandy’s World на январь 2025 года:

1BILLION — 150 орнаментов ( НОВИНКА! )

— 150 орнаментов ( ) ICHOR — 50 Ихора

Истекшие коды Dandy’s World

Следующие коды Dandy’s World недействительны и больше не работают с января 2025 года:

300K

SKINTICKET

2HUNDREDMILLION

Как активировать коды Dandy’s World

Чтобы активировать коды Dandy’s World, запустите игру и выполните следующие шаги:

Посмотрите на вкладки слева на экране. Вы увидите значки для пяти вкладок. Нажмите на вкладку с надписью «Использовать код», чтобы открыть панель ввода кодов. Введите ваш код в эту панель, следя за тем, чтобы он был в правильном регистре и написан без ошибок. Нажмите кнопку использовать и вы увидите, как разблокированные ресурсы появятся внизу экрана.

Почему мой код Dandy’s World не работает?

Если ваш код Dandy’s World не работает, это может быть вызвано одной из двух причин. Первая — код введен неправильно. Убедитесь, что вы ввели код точно так же, как указано в разделе активных кодов выше. Вы можете даже скопировать и вставить коды из этой статьи в Roblox, чтобы убедиться в правильности ввода.

Вторая возможность — код уже истек или вы его уже использовали. Если использовали, вы увидите сообщение под панелью о том, что введенный код уже был активирован. Если же система не распознаёт код, значит он, скорее всего, больше не доступен.

Как получить больше кодов Dandy’s World?

Если вы хотите самостоятельно найти коды для Dandy’s World, самый простой способ — это присоединиться к официальному Discord игры. После вступления, перейдите в канал Announcements, чтобы получать самые последние коды по мере их появления.

Что такое Dandy’s World в Roblox?

Dandy’s World — это многопользовательская хоррор-игра в жанре выживания, подобная известным проектам, таким как Five Nights at Freddy’s или Poppy Playtime. Главное отличие Dandy’s World — это наличие многопользовательского режима, который позволяет вам и до семи другим игрокам выбрать уникального персонажа с особенностями и способностями и пытаться выжить, избегая бесконечного количества жутких существ. Чем дольше вы выживаете, тем больше Ихора собираете, что позволяет покупать новых персонажей и продвигаться дальше в игровом кошмаре, чтобы иметь преимущество над врагами.

Источник: IGN