Как Скандовал отвлекает внимание от третьего сезона «Предателей»

Внимание: данный пост содержит спойлеры для первых трех эпизодов «The Traitors – Сезон 3».

Дорогие друзья и соперники, приветствуем вас в новом сезоне премированной реалити-серии от Peacock — «The Traitors». С момента выхода первых трех эпизодов в четверг в 21:00 по восточному времени, третий сезон начался с множества обманов и неожиданных поворотов. Однако одной из главных проблем американской версии “Трейторс” является тень скандала, известного как Скандовал, который омрачает шотландский замок, где проходят съемки шоу. Реклама

Для тех, кто по какой-то чудовищной случайности пропустил упоминание о скандале, потрясшем мир реалити-шоу в последние два года, Скандовал относится к мартовскому разоблачению о том, что участник “Vanderpump Rules” Том Сандовал изменял своей давней подруге и коллеге по касту Ариане Мадикс с Рэчел «Ракиэль» Левисс. Новости о семимесячной измене появились вскоре после начала эфира 10 сезона шоу, снятого летом прошлого года, и быстро стали международной сенсацией. Обширные последствия этого публичного предательства привели к множеству новых предложений для Мадикс, в то время как Сандовал приобрел сомнительную известность в профиле журнала “New York Times”, назвавшего его «наиболее ненавистным человеком в Америке».

Учитывая, что драматическая линия “Vanderpump Rules” часто поддерживалась скандалами с изменами с самого начала её выхода в 2013 году, реакция на эту новость казалась крайней. Однако ответ самого Сандовала лишь усугубил ситуацию. После того как он не упомянул Мадикс в своем теперь уже удаленном извинении в Instagram, спустя год он сравнил своё положение после скандала с историями Джорджа Флойда и О.Дж. Симпсона в упомянутой выше статье “NYT Magazine”. Это критическое отсутствие самосознания регулярно проявлялось вновь.

С тех пор Сандовал появился еще в одном сезоне “Vanderpump Rules” и в шоу “Special Forces: World’s Toughest Test” на телеканале Fox — ни одно из этих шоу, похоже, не помогло восстановить его общественный имидж. Накануне выхода третьего сезона The Traitors, Peacock выпустило трейлер, в котором Сандовал с энтузиазмом заявляет: «Наконец-то люди воспринимают меня всерьез».

Однако, судя по первым трём эпизодам, этого на самом деле не происходит. С самого первого появления Сандовала в замке, его присутствие вызывает иронические комментарии. «О боже мой, ты видишь, кто это?» — спрашивает Ники Гарсия из “Total Bellas” у Габби Уинди из “The Bachelorette” при его появлении.

«Я не собираюсь с ним здороваться», — отвечает Уинди.

Затем, в личной беседе с ведущим шоу, Аланом Камингом, перед выбором предателей за первым круглым столом, Сандовал настоятельно утверждает, что хотел бы быть «верным». «Я не думаю, что буду хорошим предателем,» — говорит он.

«Как бы ты себя почувствовал, если бы я похлопал тебя по плечу, Том? Ты бы почувствовал, что я предал тебя?» — отвечает Каминг, на что Сандовал утвердительно кивает. «Неприятное чувство, не так ли?»

Когда Каминг исполнил его желание, выбрав Даниэль Рейес из “Big Brother”, Кэролин Уигер из “Survivor” и Боба Драг Квин из “RuPaul” первыми предателями, реакция Сандовала на своем лице была неизбежной. «По какой-то причине, Том просто бешено смотрит,» — говорит Боб в своем признании. «Я такой, девушка, хватит на меня смотреть.»

Затем Сандовал сразу пытается подставить Крисшелл Стауз из “Selling Sunset” в качестве потенциального предателя, что приводит к первому упоминанию Скандовала. «Том уже выдвигает моё имя,» — говорит Стауз в своем признании. «Кто вообще так играет? Во-вторых, я знаю, что у Тома есть ко мне предвзятость из-за моей дружбы с его бывшей. Учитывая то, что он сделал с Арианой, у меня есть на него собственное мнение. Так что если корабль тонет, он тонет вместе со мной.»

И это лишь первая половина самого первого эпизода.

В дальнейшем, после появления во втором эпизоде трех дополнительных участников – Роба Мариано из “Survivor”, Деррика Левассера из “Big Brother” и Веса Бергманна из “The Challenge” — попытка Сандовала передать свои теории о предателях новым участникам приводит к тому, что Бергманн игнорирует его высказывания как «пропаганду».

Учитывая, что каждый участник “Трейторс” — это звезда реалити-шоу с другой программы, предвзятые мнения явно играют свою роль. Однако большая часть напряжения, например между Рейес и её соперницей по Big Brother, Бритни Хейнс, происходит внутри другого шоу, а не из-за реальных жизненных ошибок. Не говоря уже о том, что попытки Сандовала восстановить свой имидж, продолжая сниматься в реалити-шоу, уже начинают вызывать раздражение.

На данном этапе, если зрительские симпатии для Сандовала действительно важны, ему стоило бы скорее принять свой образ злодея, вместо того чтобы стараться изобразить из себя человека, который уже не способен лгать и обманывать. Однако, учитывая текущую ситуацию, остаётся надеяться лишь на то, что его репутация уйдет на второй план, когда игра начнет набирать обороты.

К счастью, на данный момент, к концу третьего эпизода, Скандовал еще не оказал существенного влияния на ход сезона. Однако он, безусловно, является раздражающим фактором в шоу, которому хватает собственной драмы.