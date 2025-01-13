Как посмотреть онлайн «Diddy: The Making of a Bad Boy» из любой точки мира

Как посмотреть онлайн «Дидди: Создание плохого парня»

В настоящее время находясь за решеткой и ожидая суда по обвинениям в рэкетировании и секс-торговле, «Дидди: Создание плохого парня» является первым из двух предстоящих документальных фильмов, раскрывающих темные тайны падшего музыкального суперзвезды. Этот фильм доступен на Peacock в США.

Кем бы вы его ни называли — Пи Дидди, Брат Лав или просто Шон Комбс, — мало таких историй падения из героизма в ничтожество, которые ударяют так больно, как у этого рэпера, продюсера и музыкального магната, возможно, наиболее известного своей грамми за песню «I’ll Be Missing You». Реклама

Серия интервью с людьми из ближнего круга Комбса обещает открыть историю его ранних лет и предоставить «важное понимание сил, которые формировали этого человека и, возможно, сделали его монстром» в новой документальной ленте на Peacock.

В одном автономном фильме продолжительностью 90 минут представлены интервью с друзьями, коллегами и бывшим телохранителем, а также «эксклюзивные кадры» с Комбсом дома, в студии и на вечеринках.

У нас есть вся информация о том, где смотреть «Дидди: Создание плохого парня» онлайн и как получить доступ к этому документальному фильму из любой точки мира.

Как смотреть «Дидди: Создание плохого парня» онлайн в США

Если вы путешествуете за границу, когда «Дидди: Создание плохого парня» появится на Peacock, вы не сможете посмотреть его так, как обычно, из-за региональных ограничений. Но есть простое решение.

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Можно ли смотреть «Дидди: Создание плохого парня» в Великобритании, Канаде или Австралии?

На момент написания нет подтверждения, что «Дидди: Создание плохого парня» будет транслироваться за пределами США, хотя он вполне может найти свое место на других стриминговых сервисах в будущем.

Это означает, что пока американцы за границей могут смотреть этот документальный фильм только с помощью VPN. Мы уже объяснили, как это сделать и какой сервис мы рекомендуем — для нас это NordVPN.

Трейлер «Дидди: Создание плохого парня»

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Источник: TechRadar