Как лесные пожары в Лос-Анджелесе влияют на Голливуд

П ожары, охватившие Лос-Анджелес и его окрестности, опустошили огромные площади земли и затронули множество жизней. По состоянию на утро четверга, уже известно о пяти погибших, десятки тысяч акров, включая тысячи домов, были уничтожены. Губернатор Гэвин Ньюсом и президент Джо Байден объявили, соответственно, чрезвычайное положение и серьезное бедствие.

Первый и крупнейший из множества пожаров в этом регионе — Палайсейдский пожар, который начался во вторник из-за множества факторов, включая сильные ветры, и уже уничтожил богатый знаменитостями район Pacific Palisades. В среду вечером пятый по величине пожар в округе Лос-Анджелес вспыхнул вблизи Раньон-Каньона, возможно угрожая некоторым из известных достопримечательностей Голливуда, таких как Голливудская чаша, Аллея славы и театры Dolby и TCL Chinese. Так называемый закатный пожар уже испепелил 43 акра и остается полностью неконтролируемым, согласно данным CAL FIRE. Реклама

Пожар заката в Голливудских холмах, 8 января 2025 года. Mpi34/MediaPunch/IPx/AP

В связи с пожарами в большом районе Голливуда таковы последствия для части индустрии развлечений.

Эвакуация знаменитостей и повреждение домов

Некоторые знаменитости делились в социальных сетях, как пожары в Лос-Анджелесе повредили их дома и окрестности, а также вынудили их эвакуироваться.

В интервью на CNN, актер Джеймс Вудс рассказал со слезами на глазах о том, как его дом был уничтожен Палайсейдским пожаром. «Один день ты плаваешь в бассейне, а на следующий день всё исчезает,» сказал 77-летний Вудс. В социальных сетях он отметил: «Это испытание для души, потерять всё в один миг, должен признать.»

Париж Хилтон на Instagram поделилась клипом с новостей о пожарах с подписью: «Сидим с семьёй, смотрим новости и видим, как наш дом в Малибу сгорает в прямом эфире на телевизоре — это что-то, через что не должен проходить никто.»

Лауреатка Оскара Джейми Ли Кёртис также поделилась снимками, как пожары уничтожают её соседство. «Наш любимый район ушел,» — написала она в одной из своих записей. «Наш дом в безопасности. Так много других потеряли всё. Помогайте, где можете. Спасибо всем спасателям и пожарным.»

Кэри Элвес из известного фильма «Принцесса Невеста» сообщил в Instagram, что он и его семья потеряли дом в Палайсейдском пожаре, хотя они «благодарны», что выжили в этом «поистине разрушительном» пожаре.

Обладательница Грэмми Дайан Уоррен разместила на Instagram фотографию камня вместе с обновлением о своем пляжном доме в районе Лос-Анджелеса, сказав: «У меня этот дом почти 30 лет. Похоже, он был потерян в пожаре прошлой ночью.» Уоррен, которая также владеет ранчо для спасенных животных вблизи Малибу, добавила: «Животные и ранчо спасения в порядке, и это самое главное.»

Актёр Марк Хэмилл из «Звёздных войн» поделился в Instagram: «Эвакуировались из Малибу в самый последний момент,» — написал он. «Маленькие пожары с обеих сторон дороги, как мы подъезжали к Тихоокеанскому шоссе.»

Звезда сериала «Это мы» Мэнди Мур и её семья, пострадавшие от пожара Итона на востоке Лос-Анджелеса, также эвакуировались из своего дома в Алтадене. В посте на Instagram Мур поделилась видеоклипами пожаров, отметив: «Честно говоря, я в шоке и испытываю оцепенение из-за потерь, причинённых пожарами, в том числе моей семье. Школа наших детей исчезла. Наши любимые рестораны разрушены. Многие друзья и близкие потеряли всё тоже. Наше сообщество разрушено, но мы здесь, чтобы снова всё восстановить. Посылаю любовь всем пострадавшим и тем, кто на передовой борется с этой ситуацией.»

Нарушение кинонаградного сезона в Голливуде

Пожары также нарушили планы многих крупных событий в Голливуде, и с приближением сезона наград такие нарушения могут продолжаться.

Открытие номинаций на премию Оскар, которое состоялось 8 января и планировалось закрыться 12 января, было продлено на два дня, а объявление номинантов перенесено на 19 января из-за пожаров. Академия в лице своего генерального директора Билла Крамера в письме её членам выразила глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии.

Информационная церемония объявления номинаций на премию Гильдии киноактеров, запланированная на 8 января в Лос-Анджелесе, была отменена, и номинации вместо этого были опубликованы на сайте Гильдии.

Церемония премии «Выбор критиков», запланированная на 12 января в Санта-Монике, была перенесена на 26 января. «Эта разворачивающаяся трагедия уже оказала глубокое влияние на наше сообщество,» — сказал Джои Берлин, генеральный директор Ассоциации критиков. «Все мысли и молитвы с теми, кто борется с пожарами и пострадал.»

Ежегодный обед Американского института кино (AFI), который был запланирован на 10 января в Беверли-Хиллз, также был отложен. Чайная вечеринка Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), ещё одно ключевое событие, где знаменитости собираются перед вручением Оскаров, которое было запланировано на 11 января, была отменена. Организаторы заявили, что «безопасность наших коллег, друзей и сверстников в Лос-Анджелесе остается нашим главным приоритетом, и наши мысли с теми, кто пострадал.»

Густой дым от пожаров над знаком Голливуда в Лос-Анджелесе, 8 января 2025 года. Richard Vogel—AP

Задержки в производстве

Пожары также привели к остановке текущих съемочных процессов. Согласно информации, шоу, такие как «Анатомия страсти» и «Джимми Киммел в прямом эфире» на ABC, «Loot» на Apple TV+, «После полуночи», «Морская полиция», «Начала Морской полиции», «Соседство» и «Папин дом» на CBS, «Хакеры» на Max, «Счастливое место» и «Костюмы Лос-Анджелеса» на NBC, а также другие постановки приостановили производство в связи с пожарами.

FilmLA, киноофис города и округа Лос-Анджелес, выпустил заявление 8 января, сообщив, что выданные разрешения на съемки в сообществах Алтадена, Ла-Кресента, Ла-Канада-Флинтридж и некорпоративном Пасадене, популярных местах съемок, пострадавших от пожара Итона, были отозваны, и другие разрешения могут быть аннулированы.