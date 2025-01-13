Как внедрить ИИ в вашу маркетинговую стратегию: ценные рекомендации и советы экспертов

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Реальность и вызовы AI в маркетинге Реклама

Удивительная реальность такова: 88% маркетологов считают AI и автоматизацию крайне важными для соответствия ожиданиям клиентов, но используют лишь около 56% купленных инструментов. Это несоответствие поднимает важные вопросы: инвестируют ли маркетологи в неверные инструменты, или просто недооценивают их потенциал?

Я пообщался с несколькими экспертами в области маркетинга, чтобы понять, как они интегрируют AI в свои основные инструменты и в каких областях ещё есть возможности для улучшения. От увеличения конверсии электронных писем на 82% до значительных улучшений взаимодействия с клиентами — их понимания показывают, что правильный подход к AI может преобразовать ваши маркетинговые операции. Давайте рассмотрим их ключевые выводы и советы по максимальному использованию AI в вашей стратегии MarTech.

Состояние AI и MarTech сегодня

Мы должны признать: генеративный AI становится основным элементом наших организаций, интегрированным почти в каждую область. Он здесь надолго и будет только распространяться, нравится нам это или нет. Вместо того чтобы игнорировать его, подумайте о том, как извлечь из него максимальную пользу.

Основные области применения AI и MarTech

Генерация и разработка лидов До появления AI и автоматизации обработка генерации лидов вручную была крайне утомительной. AI облегчает этот процесс. Предсказательная оценка лидов : Маркетологи могут приоритизировать лиды на основе их вероятности конвертации с помощью AI-инструментов.

Автоматизированный email-маркетинг: AI использует анализ данных для персонализации контента, оптимизации заголовков и автоматизации последующих действий. Создание и распространение контента Создание и распространение контента можно значительно ускорить с помощью AI. Создание контента : AI изменяет подход к созданию контента и может генерировать видео для социальных сетей.

Оптимизация контента: AI-решения помогают анализировать популярные ключевые слова и улучшать структуру контента. Оперирование социальными сетями AI упрощает управление социальными сетями, позволяет создавать и планировать публикации, анализировать их эффективность и находить точки для улучшения. Обслуживание клиентов и поддержка AI улучшает взаимодействие с клиентами, предлагая более персонализированное обслуживание. Чат-боты : Предоставляют круглосуточную поддержку и автоматизируют процесс ответа на часто задаваемые вопросы.

Анализ настроений: AI помогает мониторить восприятие бренда в социальных сетях и отзывах. Рекламные кампании AI анализирует данные, позволяя маркетологам демонстрировать персонализированные объявления нужным людям в нужное время. Оптимизация рекламного креатива: AI способен тестировать различные версии объявлений для определения наиболее эффективных.

Как внедрить AI в ваш MarTech стек

Для полноценной интеграции AI необходимо начинать с плана и стратегии:

Оцените текущий MarTech стек: Проверьте, где AI может заполнить пробелы. Определите четкие цели: Создайте цели, которые не будут существовать отдельно от общей бизнес-стратегии. Создайте прочную базу данных: Убедитесь в актуальности и консистентности ваших данных. Выберите правильные AI технологии и инструменты: Оцените их стоимость, удобство использования и возможность интеграции с существующими системами. Обучите вашу команду: Убедитесь, что команда понимает основы AI и может ими эффективно управлять. Начинайте с малого, расширяйте умно: Запускайте пилотные проекты, чтобы накопить опыт. Мониторьте и оптимизируйте: Регулярно отслеживайте результаты внедрения AI и вносите необходимые коррективы.

Советы по максимальному использованию AI в MarTech

Персонализируйте общение с клиентом : Делайте взаимодействие в чате максимально естественным и отвечайте на запросы сразу же.

Создавайте гиперперсонализированные email : Используйте AI для создания более персонализированного контента для пользователей.

Оставьте AI обработку данных, а за собой — создание истории: AI помогает с данными, а вы рассказывайте истории, создающие связи с аудиторией.

Заключение

AI уже присутствует в нашем реальном маркетинге. Он помогает разгрузить нас, давая больше времени на улучшение стратегий и креативную работу. Используйте AI с умом, и результаты не заставят себя ждать.

Источник: HubSpot