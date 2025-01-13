Житель Луизианы становится первой жертвой птичьего гриппа в США.

НЬЮ-ЙОРК — В США зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа: в Луизиане скончался пациент, у которого были серьезные проблемы с дыхательной системой и который находился в больнице.

Власти Луизианы сообщили о смерти в понедельник. По их данным, умерший был старше 65 лет, имел хронические заболевания и контактировал с больными и погибшими птицами из домашнего хозяйства. Генетический анализ показал, что вирус гриппа мутировал у пациента, что, возможно, усугубило заболевание. Реклама

Подробностей о человеке предоставлено немного.

С марта было зафиксировано 66 подтвержденных случаев птичьего гриппа в США, однако прежние инфекции были легкими, и большинство из них выявлено у работников сельского хозяйства, имевших контакт с больной птицей или коровами. В двух случаях – у взрослого в Миссури и ребенка в Калифорнии – источник заражения не установлен.

Инфекция у жителя Луизианы не была неожиданностью, но это первый случай в США, связанный с контактом с домашней птицей, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Власти Луизианы сообщают, что они не осведомлены о других случаях в их штате, и федеральные чиновники утверждают, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Патоген H5N1 активно распространяется среди диких птиц, домашней птицы, коров и других животных. Его распространение в окружающей среде повышает риск контакта людей с вирусом и возможностью заражения, предупреждают специалисты.

Чиновники продолжают настоятельно рекомендуют людям, контактирующим с больными или мертвыми птицами, принимать меры предосторожности, включая использование средств защиты дыхательных путей, глаз и перчаток при обращении с птицей.

Отдел здравоохранения и науки Associated Press получает поддержку от Научной и образовательной медиагруппы Института Ховарда Хьюза. Ответственность за содержание текста несет AP.

Источник: Time