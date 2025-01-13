До свидания, медь! NBN Co проведет замену последних кабелей на волоконно-оптические

Правительство Австралии объявило о вложении капитала в размере 3 миллиарда австралийских долларов в Национальную широкополосную сеть (NBN) для завершения модернизации сетей по всей стране, переходя с подключения через оптоволоконный узел (FTTN) на полностью высокоскоростной оптоволоконный доступ (FTTP).

Этот инвестиционный капитал, представляющий собой форму вложения, при которой правительство получает долю в компании в ожидании будущей прибыли, дополняется вложением в размере 800 миллионов австралийских долларов от Национальной широкополосной сети. Данная инициатива является расширением плана модернизации сети, направленного на улучшение скорости подключения для всех пользователей сети. Реклама

Несмотря на то, что компания заявила о завершении изначального строительства Национальной сети в 2020 году, текущие апгрейды оптоволокна являются необходимыми для улучшения качества интернета для пользователей, которые обслуживаются менее надежной системой на основе медных проводов.

Компания NBN утверждает, что данные улучшения, которые коснутся примерно 622,000 домашних хозяйств и предприятий, все еще использующих узловую архитектуру, планируется завершить к 2030 году. Более половины объектов, подлежащих модернизации, расположены в регионах Австралии.

Полный оптоволоконный доступ, известный также как FTTP, представляет собой самый быстрый вариант подключения в NBN, значительно более устойчивый к перебоям и поломкам по сравнению с FTTN.

После завершения работ, 95% объектов, в настоящее время подключенных через узел, смогут добровольно перейти на полный оптоволоконный доступ. Для оставшихся 5% требуется проведение дополнительных проектных работ, чтобы подтвердить возможность модернизации.

Генеральный директор NBN Ко Элли Суини отметила, что это критическое вложение обеспечит доступ к более качественному интернету для пользователей, остающихся на территории покрытия бывшего узлового подключения.

Если у вас есть возможность воспользоваться программой бесплатного оптоволоконного апгрейда от NBN, настоятельно рекомендуется это сделать. Высокоскоростные тарифы доступны как никогда раньше от множества провайдеров по всей стране, и лучший способ получить от них максимум — использовать полное оптоволоконное подключение.

Полный оптоволоконный доступ менее подвержен перебоям по сравнению с узловым подключением, которое зависит от старых медных линий. Он быстрее и более стабилен во время пиковых нагрузок на сеть и благодаря использованию более современных технологий, менее подвержен поломкам, чем устаревшие медные системы.

На момент написания статьи, NBN Co предлагает модернизацию до полного оптоволоконного подключения на подходящих объектах по всей Австралии. Для получения апгрейда необходимо заказать тарифный план, поддерживающий NBN 100, у своего провайдера и согласовать процесс модернизации.

Чтобы начать процесс, рекомендуется рассмотреть наиболее подходящие варианты планов NBN 100 и NBN 1000. Первый идеально подходит для впервые обновляющихся на полный оптоволоконный доступ, в то время как второй предлагает достижение высоких скоростей по более привлекательной цене.

Источник: TechRadar