Динамика цен Dogecoin следует за 50-дневной скользящей средней Арно Лего; ожидается ли скачок?

В условиях повышенной волатильности на рынке Dogecoin демонстрирует устойчивость, удерживая важные уровни поддержки. Благодаря этому многие криптоаналитики полагают, что монета с изображением собаки всё ещё имеет потенциал для значительного роста в течение года.

Следующий крупный прорыв для Dogecoin в 2025 году

На фоне растущего оптимизма на рынке криптотрейдеры считают, что 2025 год станет бычьим для Dogecoin и приведет к его крупному ралли. Прогноз эксперта останавливается на возможности достижения DOGE нового исторического максимума в этот период, указывая на то, что бычий цикл ещё не завершён. Реклама

Исследуя ценовые движения DOGE, эксперт отметил, что монета движется в соответствии с 50-периодной скользящей средний Арно Легу. Данный технический индикатор, известный своей чувствительностью к изменениям цен, способен предсказывать дальнейшие шаги криптоактива.

Соответствие этому ключевому индикатору часто свидетельствует о возможных изменениях динамики, что может привести к значительному увеличению стоимости Dogecoin. В прошлом значительные бычьи движения также следовали за подобными взаимодействиями с ALMA, усиливая ожидания прорыва для DOGE.

Эксперт указал, что эта модель идеально соответствует предыдущему рыночному циклу с 2018 по 2020 годы. В результате он полагает, что мемный токен находится на пороге роста, возможно, достигая нового исторического пика в 2025 году.

Следует отметить, что ожидаемый бычий прорыв может достичь 2,4 доллара, как указано в графике эксперта. Прорыв DOGE к этому уровню может вызвать дальнейший рост, поскольку многие прогнозируют движение к отметке в 6 или даже 10 долларов в текущем цикле.

Будет ли текущее ралли DOGE более значительным, чем предыдущие?

Другой аналитик также предсказывает значительный параболический рост DOGE в 2025 году, опираясь на предыдущие ценовые тенденции и рыночные циклы. Его прогноз базируется на теории циклов, согласно которой каждый цикл характеризуется более высоким ростом, чем предыдущий.

В первом цикле DOGE продемонстрировал значительное увеличение примерно на 9 404%. Второй цикл показал рост почти в 3 раза больше, с увеличением на 26 626%. Сравнивая предыдущие циклы, аналитик утверждает, что четвёртый год каждого цикла был наиболее значительным для таких показателей, предполагая повторение этой тенденции.

Важно отметить, что 2025 год станет четвёртым годом третьего цикла. Поскольку каждый цикл оказывается больше предыдущего, аналитик ожидает более существенного роста в предстоящем году, который будет поддержан широким использованием Dogecoin и развитием технологий.

По мере того как во всем мире все больше институциональных инвесторов проявляют интерес к криптоактивам, аналитик предупреждает, что те, кто ставит низкие цели, основанные на рыночной капитализации, могут быть разочарованы.

Источник: Bitcoinist