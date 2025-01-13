Глобальный объём спотовой торговли криптовалютами вырос на 142% за год и достиг $2,1 трлн.

Как современные привычки потребителей меняют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей активно трансформирует сферу платежей по всему миру. Начиная от бесшовных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов, спрос на безопасные и удобные платежные решения изменяет подход бизнеса и финансовых учреждений к транзакциям. Но что это значит для будущего платежей и как организациям не отстать?

4 декабря 2024 года Finance Magnates совместно с @Visa Direct провели вебинар, посвященный рассмотрению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли представили полезные инсайты по тенденциям, вызовам и возможностям в сфере глобальных платежей, снабжая участников инструментами, необходимыми для успешной работы в 2025 году. Реклама

Дисклеймер:

Мнения, высказанные в этом вебинаре, принадлежат его участникам и не обязательно отражают точку зрения или позиции представляемых ими организаций (включая, но не ограничиваясь их материнскими компаниями или аффилированными лицами). Мнения и точки зрения основаны на информации, которую спикеры считают надежной, и предназначены исключительно для информационных целей. Они не должны рассматриваться как руководство для оперативной, маркетинговой, юридической, технической, налоговой, финансовой или иной консультации. Ни одна из сторон (спикеры или их представляемые организации) не гарантируют полноту или точность представленной информации и не несут ответственности за любые последствия, вытекающие из доверия к этой информации. Информация, содержащаяся в данном документе, не предназначена в качестве инвестиционной или юридической консультации, и мы рекомендуем читателям обратиться за советом к компетентным специалистам, когда это требуется.

Источник: Financemagnates