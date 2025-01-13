Генеральный директор и создатель Mastodon передаёт управление новой некоммерческой организации.

Децентрализованная социальная сеть Mastodon объявила о планах передать свои права новой некоммерческой организации. Управление Mastodon перейдет от CEO Евгения Рочко, что отличается от подхода, принятого другими руководителями социальных сетей, такими как сооснователь Meta Марк Цукерберг и владелец X Илон Маск.

Mastodon объявил в своем блог-посте следующее: «Мы просто передаем права на ключевые элементы экосистемы и платформы Mastodon новой некоммерческой организации», подчеркивая, что Mastodon не должна находиться в собственности или под управлением одного человека. Реклама

Евгений Рочко, который основал Mastodon в 2016 году, сосредоточится на стратегии продукта, в то время как права перейдут к новой некоммерческой организации в Европе. Точное местоположение организации еще не определено. Штаб-квартира сейчас находится в Германии, где ранее компания имела статус некоммерческой организации, пока этот статус не был утрачен в прошлом году. Этот шаг восстанавливает первоначальное видение Рочко для Mastodon.

«Когда Евгений Рочко начал работу над Mastodon, его цель заключалась в создании кода и условий для социальной сети, которую он представлял», — отметили в Mastodon. «Юридическая структура была временной мерой, позволяющей ему продолжать работу. С самого начала он заявил, что Mastodon не будет выставлена на продажу и избежит контроля единственного богатого человека, и мог это гарантировать, так как контролировал все и был единственным лицом, принимающим решения».

В краткосрочной перспективе для пользователей ничего не изменится. Mastodon продолжит поддерживать серверы mastodon.social и mastodon.online и обеспечивать функционирование своей федеративной сети. Очередное развитие кода и исправление ошибок продолжается, хотя в заявлении отмечается, что «изменения определенно ожидаются».

«Наша основная миссия остается прежней: создавать инструменты и цифровые пространства, где люди могут строить аутентичные, конструктивные онлайн-сообщества без рекламы, использования данных, манипулятивных алгоритмов или корпоративных монополий», — сообщили в Mastodon.

Источник: TheVerge