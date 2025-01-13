Врачи обеспокоены возвращением йододефицита

НЬЮ-ЙОРК — В клинику поступил 13-летний мальчик с быстро увеличивающейся шеей. Докторам было трудно поставить диагноз.

Изначально они предполагали одну проблему, но тесты исключили её. Дополнительные обследования выявили отсутствие йода у мальчика. Реклама

Изначально недостаток йода был распространён среди детей по всей стране. Однако ситуация изменилась, когда производители продуктов стали добавлять йод в поваренную соль, хлеб и некоторые другие продукты. Это было одним из крупных успехов в области общественного здравоохранения в XX веке.

Сегодня, однако, люди получают меньше йода из-за изменений в питании и технологиях производства пищи. Хотя большинство выдерживает норму, учёные всё чаще фиксируют низкие уровни йода у беременных женщин и других лиц, что вызывает обеспокоенность возможным влиянием на новорожденных. Также отмечается небольшой рост случаев недостатка йода среди детей.

«Это должно быть у всех на виду», — считает доктор Моника Серрано-Гонзалес, которая лечила мальчика в 2021 году в Провиденсе, Род-Айленд.

Что такое йод?

Йод — это микроэлемент, который содержится в морской воде и почвах прибрежных регионов. Его случайно открыл французский химик в 1811 году в процессе эксперимента с золой морской водоросли, который привёл к появлению фиолетового дыма. Название «йод» происходит от греческого слова, означающего «фиолетовый».

К концу XIX века учёные поняли, что организму человека необходим определённый объём йода для поддержания обмена веществ и общего здоровья, а также что йод крайне важен для развития мозга у детей.

Одним из признаков недостатка йода является опухоль на шее — зоб. Щитовидная железа использует йод для производства гормонов, регулирующих сердечный ритм и другие функции организма. При нехватке йода, щитовидная железа увеличивается в размерах, стараясь компенсировать дефицит.

В начале XX века зоб был распространён среди детей в нескольких внутренних регионах США, особенно в так называемом «зобном поясе», простиравшемся от Аппалачей до северо-западной части США. Некоторые дети отличались малым ростом, тугоухостью, отставанием в развитии и другими симптомами синдрома, ранее известного как «кретинизм».

Добавление йода в соль

Здравоохранители поняли, что не могут решить проблему путём массового потребления морских водорослей и морепродуктов, но выяснили, что йод можно распылять на столовую соль. Йодированная соль появилась в 1924 году, и к 1950-м годам более 70% американских семей использовали её. Хлеб и некоторые другие продукты также были обогащены йодом, и дефицит йода стал редкостью.

Однако со временем рацион изменился. В Америке значительное место заняли переработанные продукты, которые содержат много соли, но не йодированной. Ведущие хлебные бренды перестали добавлять йод. В случае с 13-летним мальчиком, его питание ограничивалось специфическими брендами хлеба и арахисового масла, что усугубляло ситуацию.

Те, кто добавляет соль в пищу, часто предпочитают кошерную соль, гималайскую соль или другие продукты без добавления йода.

«Люди забыли, зачем йод в соли», — говорит доктор Элизабет Пирс из Бостонского медицинского центра. Она возглавляет Глобальную сеть по йоду, неправительственную организацию, работающую над устранением заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Она указала на 50% снижение уровня йода в организме американцев, отмеченное в период с 1970-х по 1990-е годы.

Сколько йода достаточно?

Несмотря на общее снижение потребления йода, большинство американцев получают его достаточно из своего рациона. Однако врачи опасаются, что женщины и дети, наиболее подверженные недостатку йода, могут не получать необходимую дозу.

Американская академия педиатрии и другие медицинские организации рекомендуют всем беременным и кормящим женщинам получать по 150 микрограммов йода ежедневно. Эту норму можно покрыть с помощью половины или трёх четвертей чайной ложки йодированной поваренной соли.

За последние 15 лет американские исследователи всё чаще фиксируют лёгкий недостаток йода у беременных женщин. Исследование Мичиганского государственного университета с участием около 460 беременных женщин из Лансинга показало, что у четверти из них наблюдается нехватка йода.

Многие пренатальные витамины не содержат йода, заметила Жан Кервер, автор исследования. Поэтому врачи советуют беременным и кормящим женщинам проверять этикетки, чтобы убедиться, что они принимают мультивитамины или пренатальные добавки с йодом.

Некоторые исследования связывают даже лёгкий недостаток йода с понижением уровня IQ и задержкой речи у детей, хотя существует спор о том, при каких уровнях начинаются проблемы, говорит Пирс.

Эксперты отмечают, что исследований недостаточно, чтобы однозначно сказать, какое воздействие недостаток йода оказывает на население США за последние годы.

Серрано-Гонзалес сообщила, что в их клинике в Провиденсе было зарегистрировано ещё четыре случая детей с недостатком йода.

«Мы обеспокоены увеличением таких случаев, особенно у пациентов с ограниченным рационом питания», — добавила она.

Источник: Time