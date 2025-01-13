Возможный скорый анонс Nintendo Switch 2

Достоверные источники указывают, что анонс Nintendo Switch 2 может состояться скоро

Утечки предполагают, что на этой неделе ожидается видеоролик, акцентирующий внимание на технической составляющей Реклама

Такая стратегия соответствует той, что была использована при запуске оригинальной Nintendo Switch

С учетом всех имеющихся слухов и утечек о Nintendo Switch 2, можно понять усталость ожидания столь долгожданного анонса новой консоли. К счастью, кажется, что ждать осталось недолго.

Множество надежных источников сообщили, что новая система будет представлена уже на этой неделе. Одним из них является старший редактор издания The Verge Том Уоррен, который в недавнем сообщении поделился, что «слышал, что анонс Switch 2 состоится на этой неделе».

Сайт VGC утверждает, что предполагается «двухэтапное» представление Nintendo Switch 2. На первом этапе основное внимание будет уделено самим характеристикам консоли, не затрагивая детально программное обеспечение. Затем, позже, будет показан второй трейлер, в котором будет представлен запускемый каталог игр.

Этот подход напоминает стратегию, примененную при выпуске оригинальной Nintendo Switch. На 20 октября 2016 года нам был показан трехминутный трейлер, демонстрировавший действия большинства функций консоли и несколько игр, мелькавших на экране.

Позднее, 13 января 2024 года, мы увидели более детальное представление, где познакомились с будущими играми, такими как Arms и Splatoon 2.

Существует высокая вероятность того, что Nintendo снова выберет подобный подход, возможно, демонстрируя такие особенности, как слухи о новых оптических сенсорах джойконов.

Эта неделя обещает быть захватывающей для поклонников Nintendo.

Источник: TechRadar