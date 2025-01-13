Возможное снижение курса Bitcoin до $75k

Новая волна неопределенности в криптосообществе: может ли Bitcoin обвалиться до $75,000?

С падением Bitcoin продолжается нисходящий тренд, что вызывает только большее беспокойство в криптовалютном сообществе. Недавнее заявление аналитика Питера Брандта только усугубило ситуацию, задавая вопрос: может ли Bitcoin достичь отметки в $75,000?

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Bitcoin все еще демонстрирует снижение. На текущий момент его стоимость составляет $92,675, что на 6,3% меньше по сравнению с прошлой неделей. Технические индикаторы тоже не дают позитивных сигналов, увеличивая тревогу среди инвесторов.

Технический анализ Питера Брандта: предупреждение о возможной нестабильности Bitcoin

Известный криптоаналитик Питер Брандт недавно поделился своим мнением о технических основах Bitcoin. Он отметил формирование паттерна «Голова и плечи», который обычно является медвежьим сигналом.

Согласно Брандту, на основании этого паттерна курс Bitcoin может повести себя тремя различными способами. Во-первых, Bitcoin может закончить формирование паттерна и двигаться к намеченной цели. Во-вторых, может произойти провал, что приведет к медвежьему рынку. И в-третьих, паттерн может преобразоваться в более крупное формирование.

Если курс не сможет поддерживаться и уйдет в зону медвежьего рынка, то резкое падение может привести Bitcoin к уровням $77,500 — $75,000.

Дополнительные технические индикаторы также указывают на негативные перспективы

Помимо паттерна «Голова и плечи», и другие технические индикаторы Bitcoin свидетельствуют о медвежьем настроении. Так, индикатор RSI не смог выйти за пределы уровня 40, что говорит о сохраняющемся давлении на продажу.

Кроме того, гистограмма MACD выдает сигнал на продажу со значением -719. Недавнее падение стоимости Bitcoin также привело к тому, что стоимость BTC опустилась ниже значительных EMA, что усиливает сигналы о предстоящих снижениях.

На фоне возможного обвала Bitcoin, инвесторы могут захотеть обратить внимание на другие многообещающие криптопроекты, которые недавно появились на рынке.

Перспективные криптопроекты

Wall Street Pepe (WEPE) – шансы для малого трейдера

Возрастающее количество крупных инвесторов и финансовых учреждений усложняет возможность для малого трейдера получать достойные прибыли от криптовалютных сделок. Без правильных навыков и стратегий новичкам сложнее пробиться. Проект Wall Street Pepe стремится изменить это, предоставляя каждому участнику справедливые шансы.

Wall Street Pepe сочетает в себе популярность фирмы Pepe coin и стратегии, взятые из опыта трейдинга Wolf of Wall Street, создавая новую волну состоятельных инвесторов. В настоящее время проект находится на стадии предпродажи, и он уже получил свыше $47 миллионов инвестиций, что свидетельствует о его высокой популярности.

Solaxy (SOLX) – первая Layer 2 решение для Solana

С ростом использования блокчейн Solana, наблюдается также и увеличение перегрузки сети с задержками и неудачными транзакциями. Solaxy стремится устранить эти недостатки, являясь Layer 2 решением для Solana.

Solaxy предлагает пользователям улучшенную блокчейн сеть, сочетая ликвидность Ethereum и эффективность Solana. Токен SOLX, который лежит в основе платформы, находится на стадии предпродажи, предлагая инвесторам возможность раннего доступа и потенциальной прибыли от стейкинга.

Best Wallet (BW) – революция рынка криптокошельков

С увеличением популярности криптовалют растет и спрос на надежные кошельки для их хранения. Проект Best Wallet обещает изменить рынок, предложив инновационное мультичейн и многокошелек решение, сочетающее все необходимое для криптотрейдеров.

Best Wallet использует технологии Fireblock MPC-CMP для обеспечения безопасности, стремясь захватить 40% рынка к концу 2026 года. Токен BEST предоставляет своим владельцам множество преимуществ, включая снижение комиссий и доступ к новым проектам.

Источник: Bitcoinist