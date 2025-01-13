Виртуальный ассистент Mercedes-Benz использует разговорный ИИ агент от Google.

Когда в 2024 году на выставке CES компания Mercedes представила свою новую разработку, она не уточнила, на базе каких технологий работает её LLM (Large Language Model). На сегодняшний день система голосового помощника MBUX, способная выполнять около 20 команд, инициируемых фразой «Привет, Мерседес», теперь обрабатывает результаты поиска с помощью ChatGPT от OpenAI и Microsoft Bing. Однако она не является полноценной платформой для диалога. По словам представителей Mercedes, планируется обновить систему и внедрить её в другие модели автомобилей, которые используют предыдущую версию голосового помощника, но пока не уточняется, какие именно.

Новый виртуальный ассистент MBUX будет обладать четырьмя разными «чертами характера»: естественной, предсказательной, индивидуальной и эмпатичной. Ассистент также сможет задавать дополнительные вопросы для уточнения информации, чтобы лучше отвечать на запросы пользователей. Реклама

Новый AI агент от Google специально создан для использования в автомобильной сфере, используя данные Google Maps для поиска интересных мест, чтения отзывов о ресторанах, предоставления рекомендаций и ответов на дополнительные вопросы. Пользователи виртуального ассистента MBUX получат доступ к обновлениям Google Maps «почти в реальном времени». Кроме того, система сможет обрабатывать сложный, многоэтапный диалог.

Данный агент работает на базе технологии Gemini и использует платформу разработки Vertex AI от Google Cloud, созданную для того, чтобы помогать компаниям развивать AI-опыт. «Это лишь начало того, как агентские возможности могут изменить автомобильную индустрию», — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи в пресс-релизе.

Источник: TheVerge