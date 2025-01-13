Верховный суд США, вероятно, поддержит запрет TikTok

Сегодня Верховный суд рассматривает дело, от которого зависит судьба TikTok, который может быть запрещен в Соединенных Штатах 19 января. Компания уже заявила, что предпочтет запрет продаже.

После более двух часов разбирательств становится очевидным, что Верховный суд, скорее всего, утвердит закон, запрещающий TikTok в США. Председатель суда Робертс выразил скептицизм относительно применения защиты Первой поправки в этом деле, а судья Кавано обратил внимание на представленные властями опасения по поводу национальной безопасности. Реклама

На слушаниях возник вопрос, может ли Дональд Трамп, который вступит в должность президента позже в этом месяце, отказаться от исполнения запрета. Генеральный солиситор США Элизабет Прелогар подтвердила, что это возможно и зависит от решения нового президента.

Окончательное решение суда ожидается в ближайшие дни.

Правительство США представляет свое дело в Верховном суде после того, как утром адвокаты TikTok изложили свою позицию. Это последняя возможность для TikTok, который будет запрещен, если Верховный суд не вмешается.

Конгресс и правительственные агентства США уверены, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, так как китайское правительство может потребовать передачи огромных объемов личных данных граждан США. Этот аргумент был представлен суду и сегодня.

Закон, требующий от компании Bytedance из Китая либо продаться, либо быть запрещенной, был принят в прошлом году и подписан президентом Джо Байденом. TikTok подал несколько исков для отмены запрета, но апелляционные суды его поддержали. Сегодня дело дошло до Верховного суда.

«Конгресс принял мое законодательство для укрепления национальной безопасности и послания миру о силе американского лидерства: мы твердо стоим за демократию и свободу, против тирании и угнетения», — заявил президент Байден в прошлом году.

TikTok сталкивается с критикой и запретами с обеих сторон американского политического спектра. До президентства Байдена Дональд Трамп пытался запретить приложение через исполнительный приказ, но суд признал это неконституционным. Конгресс в 2024 году провел запрет как закон. Трамп же выразил намерение отменить его после вступления в должность.

«Мы уверены, что факты и закон на нашей стороне, и в конечном итоге мы победим», — заявили в TikTok в ответ на принятие закона.

«На самом деле, мы инвестировали миллиарды долларов для обеспечения безопасности данных США и защиты нашей платформы от внешнего влияния и манипуляций. Этот запрет нанесет удар по семи миллионам бизнесов и лишит слова 170 миллионов американцев. Продолжая борьбу с неконституционным запретом, мы будем инвестировать и развиваться, чтобы TikTok оставался местом, где американцы могут безопасно делиться своими историями, находить радость и вдохновение.»

Источник: PetaPixel