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Верховный суд США, вероятно, поддержит запрет TikTok

13.01.2025
Верховный суд США, вероятно, поддержит запрет TikTok Верховный суд США, вероятно, поддержит запрет TikTok

Сегодня Верховный суд рассматривает дело, от которого зависит судьба TikTok, который может быть запрещен в Соединенных Штатах 19 января. Компания уже заявила, что предпочтет запрет продаже.

После более двух часов разбирательств становится очевидным, что Верховный суд, скорее всего, утвердит закон, запрещающий TikTok в США. Председатель суда Робертс выразил скептицизм относительно применения защиты Первой поправки в этом деле, а судья Кавано обратил внимание на представленные властями опасения по поводу национальной безопасности.

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На слушаниях возник вопрос, может ли Дональд Трамп, который вступит в должность президента позже в этом месяце, отказаться от исполнения запрета. Генеральный солиситор США Элизабет Прелогар подтвердила, что это возможно и зависит от решения нового президента.

Окончательное решение суда ожидается в ближайшие дни.

Правительство США представляет свое дело в Верховном суде после того, как утром адвокаты TikTok изложили свою позицию. Это последняя возможность для TikTok, который будет запрещен, если Верховный суд не вмешается.

Конгресс и правительственные агентства США уверены, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, так как китайское правительство может потребовать передачи огромных объемов личных данных граждан США. Этот аргумент был представлен суду и сегодня.

Закон, требующий от компании Bytedance из Китая либо продаться, либо быть запрещенной, был принят в прошлом году и подписан президентом Джо Байденом. TikTok подал несколько исков для отмены запрета, но апелляционные суды его поддержали. Сегодня дело дошло до Верховного суда.

«Конгресс принял мое законодательство для укрепления национальной безопасности и послания миру о силе американского лидерства: мы твердо стоим за демократию и свободу, против тирании и угнетения», — заявил президент Байден в прошлом году.

TikTok сталкивается с критикой и запретами с обеих сторон американского политического спектра. До президентства Байдена Дональд Трамп пытался запретить приложение через исполнительный приказ, но суд признал это неконституционным. Конгресс в 2024 году провел запрет как закон. Трамп же выразил намерение отменить его после вступления в должность.

«Мы уверены, что факты и закон на нашей стороне, и в конечном итоге мы победим», — заявили в TikTok в ответ на принятие закона.

«На самом деле, мы инвестировали миллиарды долларов для обеспечения безопасности данных США и защиты нашей платформы от внешнего влияния и манипуляций. Этот запрет нанесет удар по семи миллионам бизнесов и лишит слова 170 миллионов американцев. Продолжая борьбу с неконституционным запретом, мы будем инвестировать и развиваться, чтобы TikTok оставался местом, где американцы могут безопасно делиться своими историями, находить радость и вдохновение.»

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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