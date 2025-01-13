Биткойн теряет в цене $93K на фоне пересмотра ожиданий Goldman по снижению ставки ФРС; BofA допускает возможное повышение после впечатляющего отчета по занятости

В начале новой недели Биткоин (BTC) начал с негативной динамики, так как крупные инвестиционные банки пересматривают свои прогнозы по снижению ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на фоне сильного отчета по занятости, опубликованного в пятницу.

Основная криптовалюта по рыночной капитализации опустилась ниже $93,000 в европейские часы, что соответствует снижению на 1,6% за день, согласно данным CoinDesk. Предполагалось, что цены протестируют зону поддержки около $92,000, которая постоянно служила опорой с конца ноября. Реклама

Индекс CoinDesk 20, расширенный показатель рынка, снизился более чем на 3%, в то время как основные криптоактивы, такие как XRP, ADA и DOGE, понесли большие потери.

На традиционных рынках фьючерсы, связанные с индексом S&P 500, снизились на 0,3%, указывая на продолжение пятничного падения на 1,5%, что опустило индекс до самого низкого уровня с начала ноября. Индекс доллара (DXY) приблизился к отметке 110, впервые с конца 2022 года, на фоне повышенных доходностей казначейских облигаций, что поддерживает дальнейший рост.

В пятницу были обнародованы данные, показывающие увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 256,000 в декабре, что является максимальным показателем с марта и значительно превышает ожидания в 160,000 и предыдущий показатель в 212,000. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%, а средний почасовой заработок оказался немного ниже ожиданий – 0,3% в месяц и 3,9% в годовом подсчете.

Это побудило Goldman Sachs отложить следующее снижение процентной ставки до июня вместо марта.

«Наши экономисты теперь ожидают, что ФРС сократит ставку всего дважды в 2025 году (в июне и декабре вместо изначально планируемых марта, июня и декабря), с еще одной пониженной ставкой в июне 2026 года», — говорится в экономическом исследовательском отчете Goldman для клиентов от 10 января.

«Если декабрьское решение FOMC ознаменовало значительное смещении фокуса ФРС обратно к инфляции в относительном приоритете рисков, то декабрьский отчет по занятости может завершить это движение маятника. Слабый показатель среднего почасового заработка удержал данные от подачи более тревожного сигнала перегрева, но аргумент в пользу сокращения ставок для снижения рисков на рынке труда ушел на задний план», — объясняет отчет.

Цикл снижения ставок ФРС начался в сентябре, когда официальные лица снизили базовую учетную ставку на 50 базисных пунктов. Банк осуществлял понижения ставок на четверть пункта в следующие месяцы перед паузой в декабре, чтобы указать на меньшее количество снижений в 2025 году. BTC вырос более чем на 50% с первого снижения ставки 18 сентября, в какой-то момент достигнув рекордных уровней выше $108,000.

В то время как Goldman и JPMorgan продолжают ожидать снижения ставок, Bank of America (BofA) опасается продолжительной паузы, причем риски склоняются в пользу повышения ставки или возобновления ужесточения. Обратите внимание, что доходность десятилетней казначейской облигации США, чувствительная к изменениям процентной ставки, росту и инфляционным ожиданиям, уже выросла на 100 базисных пунктов с момента снижения ставки 18 сентября.

«Мы полагаем, что цикл снижения завершен… Наш базовый сценарий предполагает длительную паузу ФРС. Однако мы думаем, что риски для следующего движения больше склоняются к повышению», — заявили аналитики BofA, согласно Reuters.

ING заявила: «Рынок правомерно видит риск продолжительной паузы со стороны ФРС» в свете последних экономических отчетов.

«Это мнение усилится, если базовая инфляция снова составит 0,3% в месяц в следующую неделю подряд», — говорится в заметке ING для клиентов в выходные.

Отчет по потребительским ценам за декабрь запланирован к опубликованию 15 января. Некоторые наблюдатели обеспокоены, что база сравнения может ускорить общий индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен, добавляя сил к усиленному сценарию ФРС.

Источник: CoinDesk