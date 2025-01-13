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Байден предлагает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта

13.01.2025
Байден предлагает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта Байден предлагает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта

Вашингтон — Администрация Байдена предлагает новый подход к экспорту передовых компьютерных чипов, применяемых для разработки искусственного интеллекта. Это попытка сбалансировать национальную безопасность технологий с экономическими интересами производителей и других стран.

Тем не менее, предложенная структура вызвала озабоченность у руководителей чипоиндустрии. Они считают, что новые правила ограничат доступ к существующим чипам для видеоигр и более чем в 120 странах ограничат использование чипов для центров данных и продуктов на базе искусственного интеллекта. В числе стран, где доступ может быть ограничен, упоминаются Мексика, Португалия, Израиль и Швейцария.

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Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула на пресс-конференции, что важно сохранить лидирующую позицию США в сфере ИИ и разработки связанных с ним компьютерных чипов. Быстро развивающиеся технологии ИИ позволяют компьютерам создавать новые произведения, совершать научные открытия, автоматизировать вождение и инициировать разнообразные преобразования, потенциально меняющие экономики и военные стратегии.

«С усилением возможностей ИИ, риски для нашей национальной безопасности также растут», — заявила Раймондо. Структура разработана для защиты самых передовых технологий ИИ, чтобы они не попадали в руки иностранным противникам, но при этом предполагается широко распространить выгоды среди стран-партнеров.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан подчеркнул, что структура позволит развивать самые высокотехнологичные аспекты ИИ в США и с ближайшими союзниками, предотвращая потенциальный экспорт за рубеж, как это было с аккумуляторами и экологическими технологиями.

Группа информационных технологий предупредила, что поспешное внедрение новых правил может фрагментировать глобальные цепочки поставок и поставить американские компании в невыгодное положение.

Один из представителей индустрии, пожелавший остаться анонимным, указал, что новые ограничения могут ограничить доступ к чипам для видеоигр и определить, какие компании смогут строить центры данных за границей.

Поскольку обсуждение структуры продлится 120 дней, новая администрация предположительно может внести изменения в правила экспорта. Это создает ситуацию, в которой необходимо будет найти баланс между экономическими интересами и необходимостью обеспечения безопасности страны и её союзников.

Правительство считает необходимым действовать быстро, чтобы сохранить преимущество в ИИ перед такими соперниками, как Китай. Если конкуренты смогут запастись чипами, этот отрыв может быстро сократиться.

Вице-президент компании Nvidia заявил, что предыдущая администрация Трампа создала основу для развития ИИ, но новая структура может нанести ущерб инновациям, не достигнув заявленных целей безопасности.

Предлагаемые правила будут регулировать доступ к технологиям по всему миру, включая уже доступные в массовых игровых ПК и потребительской электронике. Около 20 ключевых союзников и партнеров не столкнутся с ограничениями на доступ к чипам, однако другие страны столкнутся с ограничениями на импорт чипов.

Союзники без ограничений включают Австралию, Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Японию, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корея, Испанию, Швецию, Тайвань и Великобританию.

Пользователям за пределами этих стран будет доступно до 50 тысяч графических процессоров на страну. Правительственные соглашения могут повысить этот предел до 100 тысяч, если их цели в сфере возобновляемой энергии и технологической безопасности совпадают с целями США.

Институты в некоторых странах могут подать заявку на правовой статус, позволяющий приобретать до 320 тысяч передовых графических процессоров в течение двух лет. Однако существуют ограничения на размещение ИИ вычислительных мощностей за границей.

Заказы на компьютерные чипы, эквивалентные 1700 передовых графических процессоров, не потребуют лицензии на импорт и не будут учитываться в национальной квоте на чипы. И это положение, вероятно, поможет удовлетворить заказы университетов и медицинских учреждений, а не центров данных.

Источник: Time

ПульсХаб
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