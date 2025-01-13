Байден предлагает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта

Вашингтон — Администрация Байдена предлагает новый подход к экспорту передовых компьютерных чипов, применяемых для разработки искусственного интеллекта. Это попытка сбалансировать национальную безопасность технологий с экономическими интересами производителей и других стран.

Тем не менее, предложенная структура вызвала озабоченность у руководителей чипоиндустрии. Они считают, что новые правила ограничат доступ к существующим чипам для видеоигр и более чем в 120 странах ограничат использование чипов для центров данных и продуктов на базе искусственного интеллекта. В числе стран, где доступ может быть ограничен, упоминаются Мексика, Португалия, Израиль и Швейцария. Реклама

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула на пресс-конференции, что важно сохранить лидирующую позицию США в сфере ИИ и разработки связанных с ним компьютерных чипов. Быстро развивающиеся технологии ИИ позволяют компьютерам создавать новые произведения, совершать научные открытия, автоматизировать вождение и инициировать разнообразные преобразования, потенциально меняющие экономики и военные стратегии.

«С усилением возможностей ИИ, риски для нашей национальной безопасности также растут», — заявила Раймондо. Структура разработана для защиты самых передовых технологий ИИ, чтобы они не попадали в руки иностранным противникам, но при этом предполагается широко распространить выгоды среди стран-партнеров.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан подчеркнул, что структура позволит развивать самые высокотехнологичные аспекты ИИ в США и с ближайшими союзниками, предотвращая потенциальный экспорт за рубеж, как это было с аккумуляторами и экологическими технологиями.

Группа информационных технологий предупредила, что поспешное внедрение новых правил может фрагментировать глобальные цепочки поставок и поставить американские компании в невыгодное положение.

Один из представителей индустрии, пожелавший остаться анонимным, указал, что новые ограничения могут ограничить доступ к чипам для видеоигр и определить, какие компании смогут строить центры данных за границей.

Поскольку обсуждение структуры продлится 120 дней, новая администрация предположительно может внести изменения в правила экспорта. Это создает ситуацию, в которой необходимо будет найти баланс между экономическими интересами и необходимостью обеспечения безопасности страны и её союзников.

Правительство считает необходимым действовать быстро, чтобы сохранить преимущество в ИИ перед такими соперниками, как Китай. Если конкуренты смогут запастись чипами, этот отрыв может быстро сократиться.

Вице-президент компании Nvidia заявил, что предыдущая администрация Трампа создала основу для развития ИИ, но новая структура может нанести ущерб инновациям, не достигнув заявленных целей безопасности.

Предлагаемые правила будут регулировать доступ к технологиям по всему миру, включая уже доступные в массовых игровых ПК и потребительской электронике. Около 20 ключевых союзников и партнеров не столкнутся с ограничениями на доступ к чипам, однако другие страны столкнутся с ограничениями на импорт чипов.

Союзники без ограничений включают Австралию, Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Японию, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корея, Испанию, Швецию, Тайвань и Великобританию.

Пользователям за пределами этих стран будет доступно до 50 тысяч графических процессоров на страну. Правительственные соглашения могут повысить этот предел до 100 тысяч, если их цели в сфере возобновляемой энергии и технологической безопасности совпадают с целями США.

Институты в некоторых странах могут подать заявку на правовой статус, позволяющий приобретать до 320 тысяч передовых графических процессоров в течение двух лет. Однако существуют ограничения на размещение ИИ вычислительных мощностей за границей.

Заказы на компьютерные чипы, эквивалентные 1700 передовых графических процессоров, не потребуют лицензии на импорт и не будут учитываться в национальной квоте на чипы. И это положение, вероятно, поможет удовлетворить заказы университетов и медицинских учреждений, а не центров данных.

Источник: Time