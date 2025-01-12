Xiaomi выпускает шесть новых бюджетных смартфонов в конкуренцию с Samsung Galaxy A

Xiaomi обновила линейки брендов Poco и Redmi

Серии Poco X7 и Redmi Note 14 Pro сосредоточены на предложении флагманских функций по низкой цене.

Представитель Xiaomi описал эту стратегию как «демократизацию» флагманских функций.

Xiaomi представила ряд новых бюджетных и среднеценовых смартфонов под своими суббрендами Poco и Redmi, которые вскоре появятся на рынке Великобритании. Реклама

Poco X7 и Poco X7 Pro

Наиболее мощными в этой линейке являются Poco X7 и Poco X7 Pro. Оба устройства предназначены для игр и устойчивой производительности, предлагая спортивные цветовые решения в черном и желтом. У Poco X7 Pro задняя панель выполнена из мягкого PU-материала.

Poco X7 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300 и системой из трех камер: основной на 50 МП, ультраширокой на 8 МП и макро на 2 МП. В Poco X7 Pro также используется чипсет MediaTek Dimensity 8300, но отсутствует макрокамера. Оба устройства имеют фронтальную камеру на 20 МП.

Оба устройства имеют дисплей размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5К: у X7 экран изогнутый, а у X7 Pro более плоский, как у современных флагманов. Батарея X7 имеет емкость 5110 мАч с проводной зарядкой 45 Вт, тогда как у X7 Pro она составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 90 Вт.

Poco X7 в базовой комплектации стоит £249, a X7 Pro — £309.

Redmi Note 14

Новая серия бюджетных телефонов Redmi Note 14 состоит из пяти моделей. Redmi Note 14 представлена в одном 4G-варианте, а Note 14 Pro — в двух: с поддержкой 5G и менее мощным 4G. Высшей моделью является Note 14 Pro Plus с поддержкой 5G.

Redmi Note 14 Pro Plus — самый технологичный из новых моделей Redmi, оснащенный чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, изогнутым дисплеем 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5К, а также аккумулятором емкостью 5110 мАч с 120-ваттной проводной зарядкой. Он также имеет 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения.

Redmi Note 14 Pro 5G и его менее мощная версия с поддержкой 4G оснащены теми же камерами на 200 МП. Версия с поддержкой 5G имеет чипсет MediaTek Dimensity 7300, а версия с поддержкой 4G — чипсет MediaTek Helio G100-Ultra. Оба устройства имеют изогнутый дисплей 6,67 дюйма с разрешением 1,5К.

Начальная цена Redmi Note 14 Pro Plus составляет £399, Note 14 Pro 5G — £299, Note 14 Pro 4G — £249. В базовой комплектации у всех 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Базовая модель Redmi Note 14 с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит £179.

Демократизация флагманских функций

На официальном предрелизном мероприятии представитель компании Xiaomi объяснил стратегию внедрения флагманских функций, таких как батареи на 6000 мАч и широкоугольные камеры на 50 МП, в бюджетные модели компании.

«Когда мы говорим о демократизации функций, мы стремимся предложить отличную пользовательскую опытность для наших клиентов, которые не могут позволить себе премиум-устройства», — пояснил представитель.

Он добавил: «Например, беспроводная зарядка отсутствует в устройствах Redmi. Она доступна в устройствах Xiaomi, но мы все равно предлагаем 120-ваттную гиперзарядку на Redmi Note 14 Pro Plus.»

Xiaomi уделяет внимание структуре цен на устройства, изучая возможности в пределах доступных цен, и также принимает в расчет отзывы пользователей, чтобы лучше понимать, что хотят потребители.

Если эти новые бюджетные телефоны окажутся достаточно функциональными, они могут дополнить список лучших телефонов Xiaomi.

Источник: TechRadar