Wi-Fi HaLow: Роутеры с дальностью 16 км и скоростью 250 Мбит/с показали на CES 2025.

Новые горизонты Wi-Fi с HaLow

Презентация на CES

На выставке CES 2025 Morse Micro продемонстрировала прототип Wi-Fi маршрутизатора HaLow, который способен передавать данные со скоростью до 250 Мбит/с в радиусе до 16 километров. Это событие является важным шагом вперед в развитии Wi-Fi технологий.

Долгий путь к успеху

HaLow разрабатывался для работы в диапазоне 900 МГц, что позволяет обеспечивать связь на большие расстояния и при низком энергопотреблении. Изначально скорости HaLow варьировались от 150 кб/с до 18 Мбит/с, но спустя годы они достигли 250 Мбит/с, что значительно расширяет возможности применения технологии. Реклама

Прорывные тесты

В феврале 2024 года Morse Micro установила рекорд, обеспечив видеосвязь на 3 километра. В сентябре того же года на территории национального парка Джошуа-Три было достигнуто расстояние связи в 16 километров. Эти результаты демонстрируют потенциал HaLow для обеспечения покрытия в труднодоступных районах.

Будущее HaLow

Скорость в 250 Мбит/с, хоть и уступает 5 ГГц Wi-Fi, достаточна для повседневных задач: серфинг в интернете, работа с электронной почтой и IoT-устройства. Morse Micro планирует интегрировать HaLow наряду с существующими частотами Wi-Fi, создавая триполосные системы.

В настоящее время устройства, такие как смартфоны и ноутбуки, еще не поддерживают эту технологию. Однако компания активно работает над интеграцией чипсетов HaLow в будущие устройства.

Потенциал для коммерческого использования

Долгий радиус действия HaLow открывает значительные возможности для применения в коммерческих и промышленных зонах, таких как складские помещения, где роботы и IoT-устройства смогут обмениваться информацией без использования хабов и повторителей.

Источник: TechRadar