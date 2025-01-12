TCL 60XE мгновенно переключается на черно-белый режим – лучшее на CES!

Описание нового смартфона TCL 60XE NXTpaper 5G на CES 2025

Безусловно, я не мог уехать из Лас-Вегаса, не увидев новый смартфон TCL 60XE NXTpaper 5G на выставке CES. Этот телефон быстро переключает экран с цветного режима на черно-белый.

Его признали лучшим мобильным устройством CES 2025 по версии TechRadar. Реклама

Во время посещения выставки CES 2025, между тестированием прототипа гарнитуры Sony Xyn и дистанционной прогулкой по Лас-Вегасу, я решил посетить стенд TCL. Причина? Смартфон, который в мгновение ока переходит из цветного режима в черно-белый, что значительно увеличивает время работы батареи.

Это — TCL 60XE NXTpaper 5G, оснащенный уникальной технологией дисплея, благодаря которой экран может трансформироваться из FHD+ в матовый черно-белый, похожий на газетную печать. Несмотря на такое решение, это полноценный Android-смартфон с интерфейсом от TCL, хотя в этом режиме доступны только семь приложений. На переключение экрану требуется всего несколько секунд.

Не могу не подчеркнуть, насколько удобным и интуитивным является это переключение и сколько преимуществ оно несет. Другие устройства с технологией NXTpaper от TCL отличаются долгим временем работы от батареи, что является и характеристикой этого смартфона. На выставке, даже в черно-белом режиме, анимация отображалась плавно, и телефон быстро реагировал на касания.

Помимо эффекта преобразования экрана, захватывает также идея применения технологии NXTpaper в новых формах. TCL заявляет, что срок службы батареи может достигать недели при постоянном использовании или 26 дней в режиме ожидания. Это впечатляющая характеристика, напомним, что это все еще LCD-экран с дополнительными слоями, позволяющими переключаться между режимами.

Телефон с экраном диагональю 6.8 дюйма также оборудован фронтальной камерой для селфи и задней с модулем на 50 мегапикселей. Поддерживается беспроводная зарядка, а на нижней панели есть порт USB-C. Размер смартфона достаточно большой, но держать его в руке удобно.

Мне также понравилось, что переключатель режимов находится в нижней правой части экрана. Я несколько раз переключал режимы без проблем, и даже при ярком освещении выставки экран оставался читаемым.

Сочетание длительного времени работы и двух режимов дисплея делает TCL 60XE NXTpaper 5G достойным внимания. Любопытно, появятся ли такие технологии в будущих моделях TCL.

Источник: TechRadar