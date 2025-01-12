TCL представила три модели умных очков, претендующих на звание лучших в 2025 году.

TCL представила три новые модели умных очков на CES

Две из них оснащены возможностями дополненной реальности, третья предназначена для работы с ИИ и видеозаписью.

Точная информация о цене и дате выхода пока отсутствует.

Испытание множества умных очков позволяет мне утверждать, насколько разнообразным стал этот сегмент технологий. Несмотря на общее направление, по функциональности Halliday отличается от Ray-Ban Meta или Xreal One Pro, так же как электромобили отличаются от электровелосипедов и электроскутеров. Однако TCL не боится подходить к умным очкам всесторонне, представляя на CES три различные модели, каждая из которых удовлетворит потребности разных пользователей. Реклама

Самой впечатляющей моделью стало устройство RayNeo X3 Pro. В нём используется тот же чипсет Snapdragon AR1 Gen 1, что и в очках Ray-Ban, но по функциональности оно шаг впереди своего конкурента. Здесь предусмотрены две камеры: одна для фотографий и распознавания ИИ, а другая для функций дополненной реальности, таких как отслеживание движений рук. Встроенные микролед-экраны совершенной цветовой передачи дополняют линзы.

Эти инновации дают возможность видеть приложения и уведомления прямо в поле зрения. Во время демонстрации я убедился, как RayNeo X3 Pro может стать полезным помощником в путешествии благодаря функции перевода в реальном времени. Настолько впечатлило меня это устройство, что оно заметно переигрывает стандартные очки Ray-Ban Meta.

Если же вы ищете более упрощенный вариант, стоит обратить внимание на RayNeo V3. Здесь отсутствуют экраны, но установлена 12-мегапиксельная камера Sony IMX681 для capturing контента от первого лица и аудиоподсказок, которые передаются через встроенные динамики и три микрофона.

Особого внимания заслуживает их визуальная эстетика: они выглядят заметно тоньше и легче Ray-Ban Meta — всего 39 граммов. Для проверки своих впечатлений хотелось бы попробовать носить их целый день, но уже сейчас они кажутся лучшими в плане комфорта и функциональности умными очками.

Последняя модель — RayNeo Air 3, ориентированная на развлечения. Подобно другим устройствам с дополненной реальностью, они подключаются через USB-C к совместимым устройствам и проецируют большой виртуальный экран прямо перед пользователем — более чем 200 дюймов.

С наличием встроенных динамиков они создают портативный кинотеатр, который позволяет сделать путешествия менее утомительными. Я бы с удовольствием углубил своё изучение этой модели, не прерывая демонстрацию, чтобы провести целый день, играя в Mario Odyssey.

На данный момент мы ещё не знаем точных данных о стоимости всех этих моделей из линейки RayNeo CES 2025, но TCL обещает объявить их ближе к запуску. X3 Pro и Air 3 появятся первыми в середине года, а V3 выйдет позже.

Источник: TechRadar