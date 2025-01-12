SanDisk представляет новые накопители для создателей, но я пока не вижу в них смысла для покупки

SanDisk на CES 2025: что нового для создателей контента?

SanDisk делает ставку на слово «Creator» в названиях продуктов.

На CES 2025 представлены 3 новых продукта, которые, в действительности, являются обновленными версиями с новыми цветами.

Единственная подлинная новинка — SSD для телефонов Creator Phone.

CES — это время, когда компании представляют свои новейшие продукты, но иногда то, что показывается, оказывается не таким уж новым. Реклама

В этом году SanDisk анонсировала линейку устройств хранения данных Creator. Если вы являетесь создателем контента или мечтаете им стать, они, вероятно, заинтересуют вас. Однако, как говорили римляне: «Caveat emptor» — покупатель, будь осторожен.

Новинка — внешнее хранилище SanDisk Creator Desk Drive в голубом корпусе с 8ТБ, которое обещает скорость чтения 1000МБ/с и стоит $629.99. Но практически идентичный SanDisk Desk Drive без слова «Creator» в названии стоит $549.99 — сэкономить $80 не помешает.

Переплата за цвет:

Если вам нужна microSDXC карта, SanDisk предлагает 1ТБ Creator microSD Card, также в голубом цвете. Подходит для устройств на Android, дронов, экшн-камер и цифровых фотоаппаратов. Карта устойчива к температуре, влаге, падению и воде — важные качества для активных съемок.

Стоимость составляет $159.99, но есть аналогичная карта SanDisk Extreme microSDXC, которая стоит $92.99, что на $67 дешевле.

Портативный SSD SanDisk Creator Pro в голубом корпусе способен вмещать до 4ТБ и предлагает скорость чтения до 2000МБ/с. Цена — $349.99. Если цвет не имеет значения, вы можете приобрести схожий SanDisk Extreme PRO за $299.99 и сэкономить $50.

И, наконец, SSD для телефонов SanDisk Creator Phone, доступный в объемах 1ТБ и 2ТБ, идеально подходит для создания контента на ходу. Это действительно новая разработка, пока без определенной цены, но она обещает быть практичной для пользователей.

В целом, SanDisk делает разумный ход, обновляя старые продукты для рынка создателей контента. Однако, если вас не заботит цвет, вы можете серьезно сэкономить, выбрав версии без «Creator» в названии.

Изображение предоставлено: SanDisk

Источник: TechRadar