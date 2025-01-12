Samsung Galaxy S25 Ultra может тайно лишиться полезной функции S Pen

Samsung Galaxy S25 Ultra может лишиться поддержки Bluetooth для S Pen

Появились слухи о лишении Galaxy S25 Ultra поддержки Bluetooth для S Pen.

Это может сделать S Pen неспособным управлять устройством с помощью жестов.

Ожидаемая дата официального анонса Galaxy S25 Ultra — 22 января на Samsung Galaxy Unpacked.

Вскоре состоится ежегодное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, на котором мы, вероятно, увидим презентацию Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra. Среди ожидаемых обновлений и улучшений: Galaxy S25 Ultra, наследник S24 Ultra, единственный из флагманских смартфонов, который будет идти в комплекте с пером S Pen. Однако появились новые слухи о том, что S Pen в этой модели может быть менее функционален по сравнению с тем, который поставляется с текущим поколением Ultra.

Издание сообщает, что S Pen для S25 Ultra может лишиться Bluetooth, что указывает на отказ от некоторых функций, таких как поддержка жестов и удаленное управление функциями телефона. Устройство S24 Ultra позволяло делать фотографии и видео, открывать приложения и навигировать через интерфейс с помощью жестов S Pen. Реклама

Отказ от Bluetooth может свидетельствовать о снижении приоритета S Pen для Samsung, что, конечно, может разочаровать некоторых пользователей. После релиза S23 Ultra TechRadar отметил, что перо наконец заслужило свое название.

Лично я считаю, что поддержка Bluetooth в S Pen оправдана, так как позволяет использовать его более функционально. S Pen, размещаемое в корпусе телефона, занимает место, которое могло бы быть использовано для охлаждения или увеличения батареи, но с Bluetooth-поддержкой перо получает дополнительные возможности для управления.

Последние слухи о новинках Samsung Galaxy S25 указывают на прямое понижение функций, хотя и в узкоспециализированной области. Без Bluetooth S Pen будет служить лишь инструментом для рисования или записи, что, безусловно, удовлетворит некоторых пользователей. Однако поддержка жестов дает среднестатистическому пользователю больше возможностей использовать этот аксессуар.

Другие слухи об S25 Ultra акцентируются на обновлении аппаратных средств: ожидается, что телефон представят с новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, улучшенной камерой с 50 MP ультрашироким модулем и слегка увеличенным дисплеем.

Сказанное выше только подогревает интерес к предстоящему Galaxy Unpacked, который состоится 22 января. Совсем скоро мы получим официальную информацию о новых устройствах Samsung.

Источник: TechRadar