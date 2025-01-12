Ripple перевел 682 миллиона XRP на неизвестный кошелек на фоне роста курса XRP к доллару.

Ripple, компания из Сан-Франциско, работающая в сфере блокчейн-технологий, недавно перевела XRP на сумму 682 миллиона долларов на неизвестный кошелек. Об этом свидетельствуют данные Whale Alert, сервиса, который отслеживает крупные транзакции с криптовалютой.

Курс XRPUSD начал подниматься на дневных графиках после вчерашнего (в четверг) снижения. Реклама

Перевод XRP отмечает первое значительное движение с декабря

Это первая крупная транзакция компании с 21 декабря, когда Ripple отправила свыше 200 миллионов XRP двумя переводами. Последняя сделка значительно превышает общую сумму, переведенную в декабре.

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус подтвердил, что компания владеет более чем 100 миллиардами долларов в токенах XRP, что, по его мнению, следует учитывать при оценке стоимости компании.

XRPUSD сохраняет поддержку, нацелена на бычий разворот

XRPUSD вчера показал медвежью тенденцию. На часовом графике цена пыталась пробить уровень 2.26150, но отступила к уровню поддержки. В данный момент цена умеренно повышается. Медвежий прорыв ниже 2.26150 может снизить цену. Однако, если поддержка удержится, XRPUSD может закончить день ростом.

Развитие событий вокруг Ripple: встречи на высоком уровне и стратегические партнерства

В последнее время компания привлекла внимание благодаря ряду значительных событий. Генеральный директор Брэд Гарлингхаус и главный юрисконсульт Стюарт Альдероти посетили частный ужин с избранным президентом Дональдом Трампом 6 января, который Гарлингхаус охарактеризовал как положительное начало 2025 года.

Эта встреча вызвала дополнительные обсуждения вокруг продолжающейся судебной тяжбы Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая предъявила иск компании в декабре 2020 года. В иске утверждается, что Ripple продавала токены XRP как незарегистрированные ценные бумаги, и исход дела может иметь значительные последствия для регулирования цифровых активов в США.

В другом важном событии, все банки Японии планируют внедрить XRP Ledger от Ripple в 2025 году. Интеграция с Interledger Protocol (ILP), объявленная генеральным директором SBI Йошитакой Китао, направлена на оптимизацию международных переводов и конверсий валют, предлагая более эффективное и экономичное решение для международных денежных переводов.

Кроме того, Ripple продвинулась в сфере децентрализованных финансов (DeFi) благодаря партнерству с Chainlink. Эта кооперация, запущенная на блокчейне Ethereum, интегрирует стабильную монету RLUSD от Ripple с такими DeFi-приложениями, как торговля и кредитование. Стабильная монета RLUSD, привязанная к доллару США, была представлена на сетях Ethereum и XRP Ledger в прошлом месяце, имея рыночную капитализацию в 72 миллиона долларов, согласно CoinGecko.

Источник: Financemagnates