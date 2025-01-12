Perplexity сотрудничает с Tripadvisor, чтобы получать информацию об отелях напрямую от пользователей.

Искусственный интеллект Perplexity интегрируется с Tripadvisor

Искусственный интеллект Perplexity запускает интеграцию с Tripadvisor, которая позволит представлять более подробную информацию о гостиницах. Теперь при поиске мест для проживания Perplexity предоставит систематизированный список гостиниц и краткие резюме по каждой из них, используя данные, взятые с Tripadvisor. Реклама

Пример представленной работы Персплекcити

В примере, предоставленном Perplexity, при запросе «гостиницы в Мадриде для деловой поездки» система предложит отель Regina. По мнению поисковой системы, он будет идеален «для тех, кто ищет отель в центре Мадрида с отличным обслуживанием и богатым завтраком». Результаты включают рейтинги и изображения с Tripadvisor, а также список преимуществ, таких как «расположение», «обслуживание» и «чистота».

Предыдущая версия Perplexity

Ранее Perplexity показывал только список гостиниц с их адресом, пользовательским рейтингом и особенностями, в дополнение к этому выводя изображения с сайтов отелей на боковой панели.

Мнение основателя Perplexity

Основатель Perplexity Джонни Хо отметил, что Tripadvisor предоставляет актуальную и заслуживающую доверия информацию, которую система регулярно синхронизирует. «Мы индексируем и извлекаем правильные результаты в зависимости от намерений пользователя при запросе», — добавил он в интервью изданию The Verge.

Перспективы развития интерактивной платформы

Perplexity, позиционирующий себя как «двигатель ответов», планирует расширить интеграцию с Tripadvisor, чтобы в будущем включать информацию о ресторанах и развлекательных мероприятиях. Ранее Perplexity также добавил данные из Yelp в рамках своей стратегии по предоставлению достоверной и полезной информации.

Расширение на фоне рыночных изменений

События разворачиваются спустя несколько недель после массового запуска поисковой системы ChatGPT, которая также начала показывать результаты из Интернета для определенных запросов. Интеграция с Tripadvisor уже доступна на веб-версии Perplexity и скоро станет доступной в мобильном приложении.

Источник: TheVerge