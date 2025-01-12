OnePlus Open 2 может стать самым тонким раскладным смартфоном с корпусом из титана

Поступление OnePlus Open 2 может произойти совсем скоро

Ожидается более прочный, легкий и тонкий корпус

Honor Magic V3 в настоящее время является самым тонким складным телефоном

OnePlus Open 2 обещает стать выдающимся складным устройством. Согласно утечкам, он будет наименее толстым складным телефоном на сегодняшний день и предложит обновленный корпус из титана. Реклама

После информации от известных инсайдеров Digital Chat Station и Smart Pikachu стало известно, что Oppo Find N5, возможно, будет представлен на международных рынках как OnePlus Open 2. Это аналогично ситуации с Oppo Find N3, который ранее превратился в OnePlus Open.

Сообщается, что OnePlus Open 2 будет «самым тонким в мире». Чтобы это утверждение было правдой, его толщина должна составлять менее 9,2 мм, что меньше, чем у Honor Magic V3 в закрытом состоянии.

Эти слухи обсуждаются с прошлого сентября и вызывают большой интерес к новому складному устройству от OnePlus. Пока нет точных сведений о том, насколько тонким будет телефон, но ожидается, что он будет очень тонким.

Легче и прочнее

Согласно утечкам, в конструкции телефона будет использоваться титан, что в сочетании с новым индустриальным дизайном, сосредоточенным на долговечности, позволит создать действительно легкий и прочный аппарат.

Также ходят слухи о тройной камере с перископическим зумом и инженерией от Hasselblad, возможностях спутниковой связи, чипсете Snapdragon 8 Extreme Edition, батарее емкостью около 6,000 мАч, и беспроводной зарядке — всё это звучит очень перспективно.

Не исключено, что между текущей моделью и следующим складным устройством пройдет полгода, так как ожидаются новые складные устройства от Google и Samsung ближе к июлю. Таким образом, OnePlus Open 2 может появиться до конца февраля.

Ведутся обсуждения о возможных сроках выхода OnePlus Open 2, учитывая, что первая модель была выпущена в октябре 2023 года. Мы уже более года ждем его преемника.

Источник: TechRadar