Omi — новый носимый AI-ассистент, который пытается заглянуть в ваши мысли

Закрытые глаза и концентрация на новом продукте

Ник Шевченко закрывает глаза и начинает интенсивно сосредоточиваться. В последние полчаса он рассказывал мне о своем новом продукте — носимом устройстве за $89 под названием Omi, которое способно слушать, резюмировать и извлекать информацию из ваших бесед. Сейчас он хочет показать мне будущее. Глаза закрыты, все внимание сфокусировано на круглой белой наклейке, прикрепленной к его левому виску медицинским скотчем. (Стоит отметить, что это устройство было на его лице все время — что довольно отвлекало.)

Демонстрация возможностей

«Эй, что ты думаешь о The Verge, как о новостном сайте?» — спрашивает Шевченко, не обращаясь ни к кому конкретно. Затем он ждет. Примерно через пятнадцать секунд на его телефоне появляется уведомление с информацией о том, насколько The Verge является авторитетным и отличным источником новостей. Шевченко восхищен и, возможно, слегка облегченно вздыхает. Устройство прочитало его мозговые волны, чтобы понять, что он обращался к нему, а не ко мне, и ответило на его вопрос без какого-либо еще сигнала или переключения. Реклама

О текущих и будущих возможностях Omi

На данный момент это всё, что интерфейс мозг-компьютер Omi может сделать. И это кажется довольно хрупким. «Он понимает только один канал», — поясняет он, имея в виду наличие одного электрода. Шевченко стремится создать устройство, способное определять, когда пользователь общается с ним, а когда нет. В будущем, возможно, оно научится фиксировать и сохранять мысли, что Шевченко одновременно считает научной фантастикой и говорит, что, вероятно, станет реальностью через два года. В любом случае, он полагает, что это может изменить способ взаимодействия с ИИ.

Обычное использование Omi

Сейчас Omi предлагает более простое решение: это устройство, постоянно слушающее (батарея, как утверждается, держится до трех дней на одном заряде), которое носится на шнурке вокруг шеи и может помочь организовать вашу повседневную жизнь. Нет слова активации, но вы можете говорить с ним напрямую, потому что оно всегда активно. Представьте её как 80% компаньона и 20% помощника по типу Alexa. Omi может резюмировать встречу или разговор и предлагать практические задачи. Она способна предоставить информацию — когда в ходе нашей беседы Шевченко задумывался о цене биткойна, через несколько секунд получил ответ через приложение-компаньон Omi.

Личный наставник и развитие AI

Для самого Шевченко Omi прежде всего выступает в роли личного наставника. «Я родился в глуши на острове возле Японии», — делится он, — «и всегда стремился к доступу к технологическим визионерам, которыми восхищался с детства». Многие годы он отправлял письма людям, таким как Марк Цукерберг и Илон Маск, с просьбой о совете и менторстве, но редко получал ответ. Поскольку реальной возможности не было, Шевченко решил создать свой собственный путь. Уже создан продукт Omi под названием «Персоны», который позволяет подключаться к чьей-либо социальной сети и создать бота, имитирующего эту персону. На экране, который Шевченко демонстрирует мне, видно, что он долгое время общается с ИИ-версией Илона Маска. «Это помогает мне понять, чем мне заняться завтра», — говорит Шевченко. — «Или когда я не могу ответить на вопрос, это даст мне лёгкий толчок — иногда оно говорит, что я ошибаюсь!» Его носимое устройство услышало, как он упомянул о болезни несколько дней назад, и с тех пор напоминает ему больше отдыхать.

Проблемы и развитие устройства

Технология Omi на самом деле довольно проста — это преимущественно микрофон. Трюк в искусственном интеллекте. Пока основная часть пользователей Omi заключается в помощи запоминания деталей, поиске информации и выполнении задач, которые обычно присущи ИИ-помощникам. Таким образом, Omi имеет много общего с устройствами, такими как Limitless Pendant, и имеет поразительное сходство с другим носимым устройством под названием Friend. Когда в прошлом году Friend был представлен, Шевченко обвинил CEO Friend Ави Шиффмана в краже своей работы, что привело к обострению конфликта, включая дискуссии в социальных сетях и даже рэп-дисс. Omi тоже назывался Friend какое-то время, но Шевченко сменил название, чтобы избежать путаницы.

Будущее и план развития Oми

Шевченко уверен, что Omi может превзойти существующие аналоги. Весь код Omi открыт, а в магазине приложений уже доступно 250 программ. План Omi заключается в становлении крупной, широкой платформой, а не отдельным устройством или приложением – само устройство является лишь частью общей картины. Компания использует модели от OpenAI и Meta для ускоренного совершенствования продукта. Вопреки всем проблемам и опасениям, ИИ-модели уже достаточно хороши, чтобы чувствовать себя настоящим компаньоном для миллионов людей. Независимо от вашего к ним отношения, от Omi и Friend до Character.AI и Replika, виртуальные друзья быстро становятся реальными. Тем не менее, им необходимо больше информации о вас и больше способов помогать. Omi считает, что первое решение — всегда активный микрофон, а второе — магазин приложений. Затем, вероятно, дело дойдет до интеграции с мозгом.

Источник: TheVerge