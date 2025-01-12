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Observer: Маск оказывает негативное влияние на британскую политику

12.01.2025
Observer: Маск оказывает негативное влияние на британскую политику Observer: Маск оказывает негативное влияние на британскую политику

Американский предприниматель Илон Маск оказывает неблагоприятное воздействие на политику Великобритании, утверждается в недавнем опросе компании Opinium, проведённом для издания Observer.

Основные выводы исследования:

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  • Более 50% опрошенных высказали мнение о том, что Маск вредит британской политике.
  • В материале говорится, что свыше половины избирателей полагают, что Маск оказывает отрицательное влияние на политику после критики в адрес Кира Стармера и Найджела Фаража.
  • 47% британских избирателей считают, что высказывания Маска о проблеме с бандами в стране являются «бесполезными». В то же время 26% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.
  • Несмотря на мнение Маска, 71% сторонников партии Reform UK заявляют, что Фараж должен остаться лидером данной организации.

Исследование охватило 2050 жителей Великобритании.

Контекст:

  • Маск активно пропагандирует голосование за правопопулистскую партию Reform UK, называя её «единственной надеждой», хотя и утверждает, что партии следует сменить лидера.
  • Кроме того, Маск, комментируя заявления о преступлениях, совершённых бандой, высказал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер является «злом» и соучастником этих преступлений.
  • По данным The Financial Times, Маск и его сторонники изучают способы дестабилизации британского правительства, управляемого лейбористами, обсуждая возможность смены руководства, включая потенциальное удаление Стармера.

Источник: Aif

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