Американский предприниматель Илон Маск оказывает неблагоприятное воздействие на политику Великобритании, утверждается в недавнем опросе компании Opinium, проведённом для издания Observer.
Основные выводы исследования:
- Более 50% опрошенных высказали мнение о том, что Маск вредит британской политике.
- В материале говорится, что свыше половины избирателей полагают, что Маск оказывает отрицательное влияние на политику после критики в адрес Кира Стармера и Найджела Фаража.
- 47% британских избирателей считают, что высказывания Маска о проблеме с бандами в стране являются «бесполезными». В то же время 26% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.
- Несмотря на мнение Маска, 71% сторонников партии Reform UK заявляют, что Фараж должен остаться лидером данной организации.
Исследование охватило 2050 жителей Великобритании.
Контекст:
- Маск активно пропагандирует голосование за правопопулистскую партию Reform UK, называя её «единственной надеждой», хотя и утверждает, что партии следует сменить лидера.
- Кроме того, Маск, комментируя заявления о преступлениях, совершённых бандой, высказал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер является «злом» и соучастником этих преступлений.
- По данным The Financial Times, Маск и его сторонники изучают способы дестабилизации британского правительства, управляемого лейбористами, обсуждая возможность смены руководства, включая потенциальное удаление Стармера.
Источник: Aif