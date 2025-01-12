Nvidia готовится к эпохе после GPU, нанимая ASIC-инженеров для борьбы с конкурентами

Обозначение ASIC значительно превосходит GPU в эффективности, когда дело касается вывода данных, подобно майнингу криптовалют.

Рынок чипов для вывода ИИ, по прогнозам, резко возрастет к концу десятилетия. Реклама

Крупные игроки, такие как Google, уже начали активно использовать ASIC.

Искусственный интеллект от компании Nvidia, уже являющейся лидером в области ИИ и графических процессоров, разрабатывает специальные интегральные схемы (ASIC) в ответ на растущую конкуренцию и смену трендов в проектировании полупроводниковых систем для ИИ.

С глобальным ростом популярности генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM) существенно увеличился спрос на GPU, и глава Nvidia, Дженсен Хуан, подтвердил, что в 2024 году компания планирует нанять 1000 инженеров в Тайване.

Как сообщило тайваньское издание Commercial Times, компания Nvidia учредила новое подразделение по разработке ASIC и активно набирает специалистов.

Рост популярности чипов для вывода

Графические процессоры серии H от Nvidia, оптимизированные для обучения задачам ИИ, широко используются для тренировки моделей ИИ. Однако рынок полупроводников для искусственного интеллекта движется в сторону чипов для вывода данных, или ASIC.

Этот рост обусловлен спросом на чипы, оптимизированные для реальных приложений ИИ, таких как большие языковые модели и генеративный ИИ. В отличие от GPU, ASIC обеспечивают более высокую эффективность для задач вывода, а также для майнинга криптовалют.

Согласно данным аналитической компании Verified Market Research, рынок чипов для вывода ИИ прогнозируется увеличиться с 15.8 миллиарда долларов в 2023 году до 90.6 миллиарда долларов к 2030 году.

Крупные технологические компании, включая Google, уже приняли на вооружение проектирование собственных ASIC в своем ИИ-чипе «Trillium», который стал общедоступным в декабре 2024 года.

Переход к специализированным чипам для ИИ усиливает конкуренцию среди полупроводниковых гигантов. Такие компании, как Broadcom и Marvell, стали более значимыми и увеличили свою рыночную стоимость, сотрудничая с облачными провайдерами для развития специализированных чипов для дата-центров.

Чтобы удерживать лидирующие позиции, новое подразделение Nvidia по разработке ASIC сосредоточено на использовании местной экспертизы путем привлечения специалистов из ведущих компаний, таких как MediaTek.

Источник: TechRadar