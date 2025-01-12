NBC: количество погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 13 человек

Количество жертв в результате пожаров в американском штате Калифорния возросло до 13 человек, сообщает NBC.

Согласно данным телеканала, восемь человек погибли в зоне пожара под названием «Итон», а еще пять — на территории, охваченной пожаром «Палисейдс». Обе зоны находятся в округе Лос-Анджелес. Информации о пропавших без вести в сообщении не приводится. Реклама

Ранее окружной шериф Роберт Луна подтвердил, что жертвами происшествия стали 11 человек. Также стало известно, что еще как минимум 11 человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент известно, что площать пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 15,5 тысячи гектаров. Огонь уничтожил более 12,3 тысячи строений. Среди разрушенных строений — дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, а также актера и режиссера Мела Гибсона.

Президент Байден назвал пожары в Калифорнии «самыми масштабными и разрушительными» в истории штата.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи. Окружной шериф Роберт Луна заявил, что в Лос-Анджелесе из-за пожаров проходят эвакуации, охватывающие более 150 тысяч человек.

Источник: Aif