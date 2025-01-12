LG представила первый 6K монитор с портом Thunderbolt 5, идеально для Mac Mini M4

Дизайн и целевая аудитория

Новый монитор LG UltraFine 32U990A привлекает внимание своим превосходным дизайном и ориентирован на творческих профессионалов. Его минималистический стиль с ультратонкими рамками и элегантной подставкой делает его отличным выбором для современного рабочего пространства.

Преимущества подключения через Thunderbolt 5

Эта модель является первым в мире 6K монитором высокой четкости с поддержкой Thunderbolt 5, что делает его идеальным дополнением для устройств Apple из профессиональной серии. Такая конфигурация может обеспечить частоту обновления до 120 Гц, хотя LG пока не подтвердила окончательные технические характеристики. Реклама

Параметры дисплея

Монитор оснащен панелью Nano IPS Black, что гарантирует невероятную точность цветопередачи и высокий контраст. Широкий цветовой охват, включающий 99.5% Adobe RGB и 98% DCI-P3, делает этот дисплей идеальным для специалистов, работающих с контентом высокого уровня.

Конкуренция с Apple и Dell

Разрешение 6K обеспечивает почти на 40% больше рабочего пространства по сравнению со стандартными 5K дисплеями, что ставит его в один ряд с конкурентом Apple Pro Display XDR, но, вероятно, по более доступной цене. Для сравнения, мониторы от Apple и Dell предлагают схожие характеристики разрешения, но имеют различия в поддержке интерфейсов подключения.

Совместимость с Apple Mac Mini M4

За счет профессионального уровня разрешения и поддержки Thunderbolt 5, LG UltraFine 32U990A может стать отличным выбором для пользователей Mac Mini M4 от Apple, решивших выйти за рамки экосистемы Apple и выбрать стороннее устройство отображения. В официальном объявлении от LG говорится, что «эта модель идеально подходит для специалистов медиа-индустрии», благодаря поддержке программного обеспечения для калибровки.

Ожидание информации о доступности

В данных моментах о цене и доступности информации пока нет, но ожидается, что они появятся в скором времени.

Источник: TechRadar