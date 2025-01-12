iPhone Air может выйти в свет уже в этом году

Apple, вероятно, остановилась на названии iPhone 17 Air для предполагаемой тонкой версии iPhone, ожидаемой этой осенью. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg в сегодняшнем выпуске Power On. Он пишет, что этот телефон станет «полигоном для испытания будущих технологий», включая технологии, которые приведут к созданию первых складных устройств компании.

Название не вызывает удивления — как MacBook Air, так и iPad Air были самыми тонкими в своих линейках на момент выпуска. Ожидается, что iPhone 17 Air продолжит эту традицию, будучи примерно на 2 миллиметра тоньше текущих моделей iPhone, пишет Гурман. Другие последние слухи утверждают, что толщина устройства будет в пределах от 5.5 до 6.25 мм, что близко к глубине M4 iPad Pro и меньше, чем у самого тонкого на сегодняшний день iPhone 6. Реклама

Тонкость устройства — это не просто демонстрация возможностей. Это шаг на пути к созданию будущих складных iPad и iPhone, пишет Гурман. Он также отмечает, что iPhone 17 Air может стать одним из первых устройств, где Apple применит собственный модем, кодовое название которого Sinope, после его дебюта в iPhone SE этой весной. Также ожидается, что в этом году в линейке iPhone появятся чипы Wi-Fi и Bluetooth, разработанные Apple, хотя Гурман не уточняет, будет ли 17 Air входить в их число.

Источник: TheVerge