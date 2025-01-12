iPhone 17 Air может оказаться тоньше, чем слухи о Galaxy S25 Slim

Введение

iPhone 17 Air по слухам будет иметь толщину 5,5 мм

Ожидается, что он заменит iPhone 16 Plus

Слухи также утверждают, что Samsung готовится выпустить Galaxy S25 Slim

Новый флагман от Apple Реклама

В этом году мы можем увидеть новый iPhone – iPhone 17 Air. По информации от известного аналитика, устройство станет самым тонким смартфоном компании, обойдя по этому параметру даже Samsung Galaxy S25 Slim.

По словам аналитика Мин-Чи Куо, iPhone 17 Air будет иметь толщину всего 5,5 мм в самой тонкой части. Для сравнения, текущий iPhone 16 имеет толщину 7,8 мм. Новый смартфон станет на 30% тоньше своего предшественника.

Конкуренция с Samsung

Из доступных данных о Galaxy S25 Slim известно, что его толщина составит 6.x мм. Тем, кто в 2025 году ищет самый тонкий флагманский смартфон, стоит обратить внимание на iPhone 17 Air, однако окончательные параметры ещё могут измениться.

Технологические изменения

По данным Куо, iPhone 17 Air может поддерживать только eSIM, что позволит убрать физический слот для SIM-карты и достичь минимальной толщины. Ожидается, что данная модель заменит iPhone 16 Plus в текущей линейке.

История успеха

Модель Plus зарекомендовала себя как наименее популярная в линейке, и Apple надеется, что редизайн и новое имя привлекут дополнительные продажи, благодаря чему тонкость устройства станет главным его преимуществом.

Если прогноз окажется верным, iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории. На текущий момент рекорд принадлежит iPhone 6, толщиной 6,9 мм.

Технические особенности

Также ожидается, что новая модель будет оснащена более тонкой и эффективной дисплейной технологией, которая позволит достичь толщины в 5,5 мм. iPhone 17 Air предполагает улучшения производительности по сравнению с предшественниками.

Заключение

Хотя Samsung первым представит свой сверхтонкий телефон на следующем мероприятии Unpacked, на котором ожидается анонс четырех моделей Samsung Galaxy S25, включая Galaxy S25 Slim, внимание публики привлечет именно Apple с её сверхтонким iPhone 17 Air.

Источник: TechRadar