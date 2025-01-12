Hollyland Lark M2S: достойный конкурент для мини-микрофона DJI без логотипов

Hollyland представила новую беспроводную микрофонную систему Lark M2S, конкурирующую с моделями DJI и Rode

Модель M2S доступна в комплектах с двумя микрофонами и приемником по цене около 139 долларов / 130 фунтов.

Она отличается незаметным дизайном без логотипов и весит всего 7 граммов.

В 2025 году рынок насыщен беспроводными микрофонами для создателей контента, такими как DJI Mic Mini и Rode Wireless Micro. В условиях конкуренции выделиться непросто, но новый подход заключается в стремлении к невидимости. Реклама

Новый Hollyland Lark M2S способен составить конкуренцию DJI Mic Mini не только по функциональности, но и по дизайну, о котором DJI мог бы только мечтать: Lark M2S – это самый компактный беспроводной микрофон, доступный на рынке, который при креплении на одежду остается практически незаметным и не имеет логотипов.

Дискретный микрофон без логотипов весом всего 7 граммов, который не оттягивает одежду, является настоящей находкой. Большинство беспроводных микрофонов слишком заметны в контенте для социальных сетей.

Несмотря на миниатюрные размеры Lark M2S, она не уступает по характеристикам. В комплекте предлагается 24-битный звук, функция шумоподавления (ENC) при одном нажатии, соотношение сигнал/шум в размере 70 дБ и максимальный уровень звукового давления 116 дБ.

Время работы батареи составляет до 9 часов для каждого микрофона, а с зарядным кейсом – до 30 часов. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 300 метров.

Комплект, состоящий из двух передатчиков (микрофонов) и двух приемников (один для смартфонов с USB-C, другой для камер с портом 3,5 мм), а также зарядного кейса, стоит всего 139 долларов / 130 фунтов. В комплект также входит кабель Lightning для старых моделей iPhone.

Как же Lark M2S сравнима с конкурентами от DJI и Rode? По техническим характеристикам – вполне достойно; она предлагает лучшее от моделей DJI Mic Mini и Rode Wireless Micro в одном комплекте.

В комплекте есть как маленький приемник для смартфонов, так и более крупный с ручным управлением для камер. В то время как пакет Rode ограничен только смартфонами, а DJI предлагает только один приемник, который работает как с камерами, так и с телефонами, но выглядит громоздко на смартфоне.

Мы пока не можем судить о качестве звука Lark M2S, но наша подробная рецензия уже в работе. Первые впечатления от дизайна и комплектации Lark M2S весьма положительные. Вы можете сделать предзаказ уже сейчас.

Источник: TechRadar