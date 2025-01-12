Forbes прекращает сотрудничество с внештатными авторами из-за правил Google по борьбе со спамом.

Forbes остановит использование фрилансеров для некоторых категорий статей на неопределенный срок, объясняя это изменениями в недавно обновленной политике Google по поисковым системам.

Недавно Forbes сообщила о прекращении найма фрилансеров для подготовки контента в раздел Forbes Vetted, посвящённый обзорам продуктов. Журналист, ранее работавший для сайта, сообщил, что редактор Forbes сослался на политику Google по «злоупотреблению репутацией сайта» как на причину таких изменений. Реклама

Под злоупотреблением репутацией сайта, или паразитическим SEO, понимается публикация сайтов большого объема нерелевантного контента с целью использования рейтинговой силы и репутации основного сайта в поисковых системах Google. Часто такие действия скрыты от пользователей, просматривающих сайт. Например, странные разделы с кодами скидок на сайтах газет, которые появляются через поисковые системы, но не отображаются на главной странице. Порой подобный навязчивый контент создается сторонними маркетинговыми компаниями, нанятыми для производства большого количества контента, оптимизированного для поисковых систем.

Forbes не ответила на многочисленные запросы о комментариях. Неясно, на какие еще разделы Forbes распространяется приостановка. Писательница Кассандра Бруклин сообщила о получении схожих новостей на прошлой неделе.

Многие новостные издания, включая The Verge, нанимают фрилансеров для написания и подготовки материалов. Однако Forbes имеет особенно широкую группу внешних авторов, публикующих материалы на сайте. Среди этих авторов есть настоящие журналисты, выполняющие тщательную и объективную работу. Однако в ряду также находится Forbes contributor network, группа из тысяч маркетологов, генеральных директоров и других внешних специалистов, публикующих контент под доверенным именем Forbes.

Некоторый редакционный контент на сайте мог вызвать недовольство Google, который настроен против массивного потока контента, ориентированного исключительно на поисковики. В ноябре Google ещё больше ужесточила свои правила касательно паразитического SEO, уделяя особое внимание стороннему характеру такого рода контента.

«Наши исследования многочисленных случаев показывают, что никакое участие первого лица не изменяет фундаментальную природу стороннего контента или нечестный, эксплуататорский характер попыток воспользоваться рейтинговыми сигналами сайтов-носителей», — написала компания в своем блоге.

Как и другие сайты, посвященные тестированию и обзорам, Forbes Vetted зарабатывает деньги на покупках, совершаемых читателями через ссылки в статьях издания. Писатель, уведомленный о приостановке фриланс-заданий, отмечает, что редакционный процесс в их предыдущих статьях был тщательным: они тестировали продукты, проходили через несколько раундов правок и брали интервью у источников. Помимо приостановки работ, автору было сказано, что некоторые из их статей могут понадобиться в повторной публикации штатными сотрудниками издания.

«Они явно вкладывают значительные ресурсы в Forbes Vetted», — отмечает автор. «Крупные обзоры продуктов, которые я делал, оценивались в $3,000 за каждый, что является огромной суммой для того, чтобы потом все это переписывал штат в офисе».

Спам-политика Google говорит о том, что наличие фрилансерского контента само по себе не нарушает политику по злоупотреблению репутацией сайта — это будет нарушением только в том случае, если контент нацелен на использование рейтинговых сигналов сайта. Представитель Google, Дэвис Томпсон, направил The Verge к разделу FAQ, описывающему политику в отношении фрилансерского контента.

Источник: TheVerge