FDA ограничивает содержание токсичного свинца в некоторых детских продуктах питания

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило допустимые уровни свинца в детском питании

На этой неделе FDA объявило о введении новых стандартов на содержание свинца в продуктах детского питания, таких как фруктовые и овощные пюре, йогурты и сухие завтраки. Эти меры направлены на снижение воздействия токсичного металла на маленьких детей, что может вызывать проблемы с развитием и нервной системой. Реклама

Агентство опубликовало окончательные рекомендации, которые потенциально могут сократить воздействие свинца из переработанного детского питания на 20-30%. Хотя эти нормы являются добровольными для производителей, FDA оставляет за собой право принимать меры, если уровень свинца в продуктах будет превышен.

Эта инициатива является частью постоянных усилий FDA по снижению диетического воздействия загрязнителей, включая свинец, в продуктах питания до минимально возможного уровня, при этом поддерживая доступ к питательной пище.

Потребительские организации, давно выступавшие за ограничение свинца в детском питании, положительно оценили руководство, впервые предложенное два года назад, но выразили мнение, что оно все равно недостаточно строгое.

Томас Галлигэн, ученый из Центра науки в общественных интересах, заявил: «Сегодняшние действия FDA — шаг вперед и помогут защитить детей. Однако агентство слишком долго не принимало меры и проигнорировало важные общественные предложения, которые могли бы укрепить эти стандарты».

Новые ограничения на содержание свинца в продуктах для детей младше 2 лет не касаются злаковых закусок, таких как хрустящие палочки и печенье для зубов, которые, по данным некоторых исследований, содержат более высокие уровни свинца. Также не были установлены ограничения для других металлов, таких как кадмий, обнаруживаемых в детском питании.

Брайан Ронхолм, директор по пищевой политике Consumer Reports, назвал эти ограничения «практически бессмысленными, поскольку они основаны больше на удобствах для промышленности, а не на том, что лучше всего защитит здоровье населения.»

Представитель производителя детского питания Gerber заявил, что продукция компании соответствует установленным ограничениям.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для детей безопасного уровня воздействия свинца не существует. Этот металл вызывает известные негативные последствия для здоровья, включая повреждение мозга и нервной системы, а также замедление роста и развития. Однако свинец естественным образом присутствует в некоторых продуктах и попадает в них из воздуха, воды и почвы, что делает его полное устранение невозможным.

Руководство FDA устанавливает пределы содержания свинца в 10 частей на миллиард для фруктов, большинства овощей, зерновых и мясных смесей, йогуртов, заварных кремов и пудингов, а также мясных продуктов из одного ингредиента. Установлен предел в 20 частей на миллиард для корнеплодов из одного ингредиента и для сухих детских каш. Эти рекомендации распространяются на упакованные переработанные продукты, продаваемые в банках, пакетиках, контейнерах или коробках.

Новая директива была выпущена более чем через год после того, как в США были зафиксированы случаи отравления свинцом более 560 детей из-за употребления пюре с яблочной корицей, содержание свинца в которых превышало нормы FDA более чем в 2000 раз. Официальные лица подчеркнули, что агентство не нуждается в дополнительных руководствах для принятия мер в отношении продуктов, нарушающих закон.

Источник: Time