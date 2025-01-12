Der Tagesspiegel: атака США на Гренландию приведёт к распаду НАТО.

Нападение США на Гренландию: Возможные последствия для НАТО

Интервью с Кристианом Маркссеном, экспертом по международному праву

Кристиан Маркссен, эксперт в международном праве, в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel заявил, что возможное нападение Соединённых Штатов на Гренландию может привести к распаду Североатлантического альянса.

Роль США в НАТО:

Маркссен подчеркнул, что Соединённые Штаты являются ключевой державой в альянсе, и любой серьёзный шаг против Гренландии может стать ударом для его существования. Он отметил, что в случае такой агрессии НАТО могло бы ожидать серьёзного кризиса.

Возможные реакции других стран НАТО

Маркссен отметил, что намерение альянса заключается в защите от внешних угроз. Но если американские вооружённые силы все же нападут на Гренландию, вопрос о поддержке Дании оставят на усмотрение других членов НАТО. Реклама

Опции для членов НАТО:

Как разъяснил эксперт, каждая страна могла бы принять собственное решение о действиях в ответ на нападение. Например, Германия может принять участие в военных действиях или отправить письмо с соболезнованиями.

Позиция США и Дании в вопросе Гренландии

Отметим, что избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании включить Гренландию в состав Соединённых Штатов, намереваясь её приобрести. Однако он не исключил возможности применения военной силы.

Ответ Дании:

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что Гренландия не продаётся, и её судьбу должны решать сами жители острова. Согласно опросам, около 90% датчан выступают против передачи Гренландии США.

Источник: Aif