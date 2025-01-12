CES 2025: лучшие новинки, которые вы действительно захотите приобрести

Привет, друзья! Добро пожаловать в Installer №66 — ваш путеводитель по лучшим и самым актуальным новостям в мире технологий. Если вы здесь новичок, то добро пожаловать, с наступившим 2025 годом! Все предыдущие выпуски можно почитать на странице Installer.
На этой неделе я погружался в статьи о одиночестве, мошенничествах в Web3 и будущем детективных сериалов. На самолете я смотрел Дэдпул и Росомаха по замыслу режиссера. Пересматривал Сопряжение и Игру в кальмара, чтобы подготовиться ко второму сезону. Жду возвращения Kids Baking Championship. Размышляю, настоящая ли это , и тестирую Apple News Plus как источник новостей.
У меня также есть большой отчет с CES в Лас-Вегасе. Этот выпуск Installer отличается от большинства, потому что мы увидели столько новинок. Иногда сложно понять, дойдут ли они до полок магазинов. Поэтому считайте это частичным обзором CES и частичным списком «то, что я надеюсь увидеть в продаже». Я выбрал то, что, на мой взгляд, скоро можно будет купить и что стоит ваших денег. Уверен, я ошибусь насчет некоторых из них… но надеюсь на лучшее. А если хотите увидеть всю лучшую технику с CES, ознакомьтесь с нашим ежегодным рейтингом — там много всего интересного.
И, что самое важное, мои мысли с теми, кто борется с пожарами в Лос-Анджелесе и других местах. Мне очень жаль, что вы с этим сталкиваетесь, и надеюсь, что вы в безопасности.
(Как всегда, лучшая часть Installer — это ваши идеи и советы. Чему вы сейчас увлечены? Что все остальные должны читать / смотреть / загружать / строить из Лего прямо сейчас? Делитесь всем: [email protected]. И если вы знаете кого-то, кому может понравиться Installer, перешлите им и предложите подписаться здесь.)
The Drop
(Примечание о ссылках: я постарался предоставить ссылки на страницы продуктов, где это возможно. Но так как это CES, иногда их еще нет. В таких случаях я привязываю к статьям на Verge или другим обзорам.)
- LG StanbyME 2. Не могу объяснить, почему мне это так нравится. Это просто большой портативный экран со стоякой и ремнем. Можно подвесить или поставить на стол. Это что-нибудь стоит? Я не знаю! Но мне нравится эта идея.
- Circular Ring 2. Первая модель была не ахти, но Ring 2, кажется, исправляет почти все: улучшенная батарея, удобная зарядка, симпатичный дизайн и больше функций. Мой проект 2025 года — отказаться от смарт-часов в пользу умного кольца, и это имеет потенциал.
- Nvidia Project Digits. Это немного нарушает дух правил «точно пригодится в быту», но я все более убежден, что будущее AI должно быть локальным и личным. Устройство Nvidia, похожее на Mac Mini, — отличный шаг в этом направлении.
- Roam SodaTop. Я пользовался SodaStream годами и любил его за все, кроме огромных размеров. SodaTop крепится к бутылке и за пять секунд газирует воду. $50! Прекрасно, хочу 14 таких.
- Lenovo Thinkbook Plus Gen 6. Я не смог увидеть его на CES, но концепция рулонного экрана Lenovo стала реальностью — и, судя по отзывам, работает неплохо. $3,500 за ноутбук — дороговато, но эта технология должна появиться на большем количестве устройств. Вскоре.
- Samsung Frame Pro. Насколько я могу судить, реальные улучшения дисплея тут не особо впечатляющие. Но мне нравится, что настройка стала проще и требует меньше проводов, — и надеюсь, это сделает предыдущую версию Frame достаточно дешевой, чтобы я мог позволить себе его купить.
- Wonder Petal. Все мои друзья, увлеченные садоводством и наблюдением за птицами, в восторге от этой вещи, представляющей собой цветочный и солнечно-запитываемый AI-камера для обнаружения растений и существ в вашем дворе. Слышу много хороших отзывов о кормушке Bird Buddy.
- Flic Duo. Кнопка для всего! Эта крошка крепится на стену и можно запрограммировать, что происходит при нажатии, двойном нажатии, удерживании, свайпе и намного больше. Поддерживает Matter и стоит $49, что делает его идеальным дополнением для любого умного дома.
- SwitchBot Multitasking Household Robot K20 Plus Pro. Yikes, название. Но продукт великолепен: модульный робот-пылесос, который превращается в передвижной очиститель воздуха, мониторы и многое другое. Мне нравится тренд на создание настоящих домашних роботов.
- Amazfit Active 2. Я заметил, что моя коллега Виктория Сонг носит эти часы и упомянул, как мне нравится её красный, в стиле «Трон» интерфейс. Она на меня взглянула и сказала: “ВСЕГО СТО ДОЛЛАРОВ!” Вот в чем дело — это красивые, достаточно хорошие и довольно дешевые смарт-часы и фитнес трекер. С моим любимым интерфейсом.
- Razer Handheld Dock Chroma. Одна док-станция для всех ваших портативных игровых консолей. У нее быстрое питание, легкое подключение, она поддерживает телефоны, Steam Decks, Switches и многое другое. Я остаюсь вполне уверен, что эти консоли — будущее игр, и это отличное дополнение.
Screen share
Это странное время в мире блогов и социальных сетей. Такие платформы, как Threads, Bluesky, X, Mastodon и множество других, развиваются, и сложно понять, куда направить свое внимание. Я обсуждал с разными людьми принципы работы этих платформ и пришел к мнению, что Мантон Рис выбрал верный путь. Он создатель Micro.blog, которая проста, как Twitter, но наделена личными блоговыми чертами и имеет много идей по интеграции с другими платформами.
На этой неделе Мантон запустил Micro.one, платформу для блогов за $1 в месяц, предоставляющую блог на собственном домене и позволяющую публиковать посты в федиверсе. Если бы я искал новое место для постинга, я бы начал именно с этого.
Я предложил Мантошя показать свой главный экран на телефоне, чтобы увидеть, какие еще новые разработки могут быть у него в работе. Вот главный экран Мантона и его комментарии на счет приложений:
Телефон: iPhone 16 Pro Max. Впервые я владею самым большим iPhone. Я решил попробовать его как своего рода мини-iPad. Это немного улучшает процесс чтения и письма.
Обои: У меня просто черный цвет. Скучно! Но это делает все читаемым и контрастным. (На экране блокировки — семейная фотография.)
Приложения: Messages, Phone, Photos, Camera, Safari, Calm, NetNewsWire, Spotify, Google Maps, Slack, Fantastical, Libby, Overcast, Swarm, Reeder, Kindle, Hey, Epilogue, Strata, Micro.blog.
Я оставляю верхний и нижний ряд иконок пустыми, чтобы было меньше иконок для просмотра при поиске приложения. Так я легче дотягиваюсь до верхних иконок. Также я скрываю все значки уведомлений, чтобы избежать лишнего раздражения.
В панельке быстрого доступа у меня Hey для электронной почты и несколько сопутствующих приложений для моей платформы Micro.blog: Эпилог для учёта книг, Страта для заметок и официальное приложение Micro.blog. Также у меня есть приложения для чтения, такие как Libby и Kindle, и, почему-то, два RSS-ридера: NetNewsWire и Reeder. Я предпочитаю Spotify вместо Apple Music и Fantastical вместо Apple Calendar.
Что нового у сообщества Installer
Вот что участники Installer обсуждают на этой неделе. Я хочу узнать, чем вы увлечены прямо сейчас! Напишите на [email protected] или отправьте сообщение в Signal — @davidpierce.11 — с вашими рекомендациями. Мы выберем лучшие из них и опубликуем здесь каждую неделю. Еще больше рекомендаций можно найти в ответах на этом посте на Threads и этом посте на Bluesky.
«Я наткнулся на на YouTube от Digging The Greats. Он углубленно анализирует использование iPod в течение 30 дней и рассказывает, как это изменило его жизнь. Отличные интервью и инсайты о алгоритмах, возвращении к жизни и использовании технологий без привязанности. Очень интересно.» – Оуэн
«На прошлой неделе я заказала электрическую зубную щетку Laifen Wave, и она так долго ждет отправки. Я уже хочу начать пользоваться своим новым гаджетом!» – Элли
«Я слушаю всю дискографию Эссенджер. Думаю, добавление электронного ритма в самый насыщенный период в технологическом мире делает его еще круче!» – Эли
«Новое расширение под названием Pre-AI Search. Его единственная функция — фильтрация результатов Google до 2023 года, но это спасение, учитывая, насколько плох стал поиск картинок Google. Очень полезно для моих исследований — поиск изображений Google стал жестким из-за всех AI-изменений, но фильтрация до 2023 года помогает снова найти настоящие художественные ресурсы.» – Фрэнки
«Flyleaf. Красивое приложение для отложенного чтения для macOS, iPadOS и iOS.» – Райан
«Я только начал слушать замечательный подкаст Если бы книги могли убивать. Ты Ошибаешься, в исполнении Майкла Хоббэса и адвоката Питера Шамшири, отвечает на вопрос: ‘Что, если бы популярные научные книги подвергались рецензированию?’ Ответ повергает в шок многие книги, но приносит нам, слушателям, массу удовольствия.» – Ласло
«Хотя и не новинка, Baseus Nomos 5-в-1 зарядная станция преобразила весь мой стол. Втягиваемый кабель и подставка для телефона в режиме ожидания (Qi2!) делают его стоящим.» – Хоук
«Я поглощаю AEW на Max. Я был фанатом рестлинга в детстве и вернулся к WWE на изоляции из-за пандемии. Теперь, когда AEW на Max, я смотрю последние два месяца AEW-шоу, чтобы лучше ознакомиться с продуктом и сравнить его с WWE после МакМахона. В целом это довольно хорошо.» – Брайан
«Southern Man Грега Айлса, массивный, но захватывающий роман о современной Миссисипи, полностью занял все мое свободное время.» – Дарра
«Рекомендую вам ознакомиться с ProjectionLab. Это красиво сделанный инструмент для финансового планирования, который я использую уже несколько лет. Автономное приложение делает моделирование финансов и планирование будущего простым.» – Джейк
«Смотрю этот ужасающий сериал, From, на Prime Video. Очень отличается от большинства шоу в Интернете.» – Даниэл
Прощание
Во время зимнего перерыва я наткнулся на очень симпатичный набор значков приложения от дизайнера по имени Локки и, конечно же, нашел причину, чтобы снова полностью изменить свой главный экран. Сейчас он мне очень нравится! Но в дополнение к этому набору значков я получил еще и виджеты Widgy, что погрузило меня в кроличью нору того, что я теперь наверняка считаю самым крутым приложением для устройств Apple. Widgy позволяет создавать практически любые виджеты, которые только можно представить — можно делать их с нуля, добавлять множество функций и взаимодействий и делиться своими разработками с другими, чтобы они могли загружать или покупать их. Моя следующая версия главного экрана будет состоять только из виджетов, без приложений. И она будет целиком на Widgy. Виджеты во все поля, ребята!
Источник: TheVerge