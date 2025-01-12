CES 2025: лучшие новинки, которые вы действительно захотите приобрести

Привет, друзья! Добро пожаловать в Installer №66 — ваш путеводитель по лучшим и самым актуальным новостям в мире технологий. Если вы здесь новичок, то добро пожаловать, с наступившим 2025 годом! Все предыдущие выпуски можно почитать на странице Installer.

У меня также есть большой отчет с CES в Лас-Вегасе. Этот выпуск Installer отличается от большинства, потому что мы увидели столько новинок. Иногда сложно понять, дойдут ли они до полок магазинов. Поэтому считайте это частичным обзором CES и частичным списком «то, что я надеюсь увидеть в продаже». Я выбрал то, что, на мой взгляд, скоро можно будет купить и что стоит ваших денег. Уверен, я ошибусь насчет некоторых из них… но надеюсь на лучшее. А если хотите увидеть всю лучшую технику с CES, ознакомьтесь с нашим ежегодным рейтингом — там много всего интересного.

И, что самое важное, мои мысли с теми, кто борется с пожарами в Лос-Анджелесе и других местах. Мне очень жаль, что вы с этим сталкиваетесь, и надеюсь, что вы в безопасности.

(Как всегда, лучшая часть Installer — это ваши идеи и советы. Чему вы сейчас увлечены? Что все остальные должны читать / смотреть / загружать / строить из Лего прямо сейчас? Делитесь всем: [email protected]. И если вы знаете кого-то, кому может понравиться Installer, перешлите им и предложите подписаться здесь.)

The Drop

(Примечание о ссылках: я постарался предоставить ссылки на страницы продуктов, где это возможно. Но так как это CES, иногда их еще нет. В таких случаях я привязываю к статьям на Verge или другим обзорам.)

Screen share

Это странное время в мире блогов и социальных сетей. Такие платформы, как Threads, Bluesky, X, Mastodon и множество других, развиваются, и сложно понять, куда направить свое внимание. Я обсуждал с разными людьми принципы работы этих платформ и пришел к мнению, что Мантон Рис выбрал верный путь. Он создатель Micro.blog, которая проста, как Twitter, но наделена личными блоговыми чертами и имеет много идей по интеграции с другими платформами.

На этой неделе Мантон запустил Micro.one, платформу для блогов за $1 в месяц, предоставляющую блог на собственном домене и позволяющую публиковать посты в федиверсе. Если бы я искал новое место для постинга, я бы начал именно с этого.

Я предложил Мантошя показать свой главный экран на телефоне, чтобы увидеть, какие еще новые разработки могут быть у него в работе. Вот главный экран Мантона и его комментарии на счет приложений:

Телефон: iPhone 16 Pro Max. Впервые я владею самым большим iPhone. Я решил попробовать его как своего рода мини-iPad. Это немного улучшает процесс чтения и письма.

Обои: У меня просто черный цвет. Скучно! Но это делает все читаемым и контрастным. (На экране блокировки — семейная фотография.)

Приложения: Messages, Phone, Photos, Camera, Safari, Calm, NetNewsWire, Spotify, Google Maps, Slack, Fantastical, Libby, Overcast, Swarm, Reeder, Kindle, Hey, Epilogue, Strata, Micro.blog.

Я оставляю верхний и нижний ряд иконок пустыми, чтобы было меньше иконок для просмотра при поиске приложения. Так я легче дотягиваюсь до верхних иконок. Также я скрываю все значки уведомлений, чтобы избежать лишнего раздражения.

В панельке быстрого доступа у меня Hey для электронной почты и несколько сопутствующих приложений для моей платформы Micro.blog: Эпилог для учёта книг, Страта для заметок и официальное приложение Micro.blog. Также у меня есть приложения для чтения, такие как Libby и Kindle, и, почему-то, два RSS-ридера: NetNewsWire и Reeder. Я предпочитаю Spotify вместо Apple Music и Fantastical вместо Apple Calendar.

Что нового у сообщества Installer

Вот что участники Installer обсуждают на этой неделе. Я хочу узнать, чем вы увлечены прямо сейчас! Напишите на [email protected] или отправьте сообщение в Signal — @davidpierce.11 — с вашими рекомендациями. Мы выберем лучшие из них и опубликуем здесь каждую неделю. Еще больше рекомендаций можно найти в ответах на этом посте на Threads и этом посте на Bluesky.

«Я наткнулся на на YouTube от Digging The Greats. Он углубленно анализирует использование iPod в течение 30 дней и рассказывает, как это изменило его жизнь. Отличные интервью и инсайты о алгоритмах, возвращении к жизни и использовании технологий без привязанности. Очень интересно.» – Оуэн

«На прошлой неделе я заказала электрическую зубную щетку Laifen Wave, и она так долго ждет отправки. Я уже хочу начать пользоваться своим новым гаджетом!» – Элли

«Я слушаю всю дискографию Эссенджер. Думаю, добавление электронного ритма в самый насыщенный период в технологическом мире делает его еще круче!» – Эли

«Новое расширение под названием Pre-AI Search. Его единственная функция — фильтрация результатов Google до 2023 года, но это спасение, учитывая, насколько плох стал поиск картинок Google. Очень полезно для моих исследований — поиск изображений Google стал жестким из-за всех AI-изменений, но фильтрация до 2023 года помогает снова найти настоящие художественные ресурсы.» – Фрэнки

«Flyleaf. Красивое приложение для отложенного чтения для macOS, iPadOS и iOS.» – Райан

«Я только начал слушать замечательный подкаст Если бы книги могли убивать. Ты Ошибаешься, в исполнении Майкла Хоббэса и адвоката Питера Шамшири, отвечает на вопрос: ‘Что, если бы популярные научные книги подвергались рецензированию?’ Ответ повергает в шок многие книги, но приносит нам, слушателям, массу удовольствия.» – Ласло

«Хотя и не новинка, Baseus Nomos 5-в-1 зарядная станция преобразила весь мой стол. Втягиваемый кабель и подставка для телефона в режиме ожидания (Qi2!) делают его стоящим.» – Хоук

«Я поглощаю AEW на Max. Я был фанатом рестлинга в детстве и вернулся к WWE на изоляции из-за пандемии. Теперь, когда AEW на Max, я смотрю последние два месяца AEW-шоу, чтобы лучше ознакомиться с продуктом и сравнить его с WWE после МакМахона. В целом это довольно хорошо.» – Брайан

«Southern Man Грега Айлса, массивный, но захватывающий роман о современной Миссисипи, полностью занял все мое свободное время.» – Дарра

«Рекомендую вам ознакомиться с ProjectionLab. Это красиво сделанный инструмент для финансового планирования, который я использую уже несколько лет. Автономное приложение делает моделирование финансов и планирование будущего простым.» – Джейк

«Смотрю этот ужасающий сериал, From, на Prime Video. Очень отличается от большинства шоу в Интернете.» – Даниэл

Прощание