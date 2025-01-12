CES открывает новые горизонты для роботизированных пылесосов.

В этом году на выставке CES было представлено множество инноваций в области роботизированных пылесосов. Среди новшеств можно выделить модули с руками и ногами для уборки, выдвижные швабры, передвижные башни и новые системы навигации.

С развитием отрасли, гонка за наиболее эффективным методом уборки пола становится все более ожесточенной, и разобраться в функционале пылесосов сквозь весь шум рекламы становится сложнее. На прошлой неделе я провёл время в Лас-Вегасе, общаясь с нашими роботизированными помощниками, чтобы выяснить, насколько они становятся лучше. Вот все новые технологии, которые были представлены, и как они могут помочь поддерживать ваши полы в идеальной чистоте. Реклама

Руки для уборки

Основное внимание флагманских робопылесосов в последние годы уделялось избеганию препятствий. Добавление систем навигации с камерами, управляемыми ИИ, позволило роботам избегать застревания на носках, тапочках и игрушках, но это не значит, что они полностью очищают ваш пол.

Решение проблемы: добавление роботизированной руки для перемещения предметов на пути. Робопылесосы Saros Z70 от Roborock и концептуальный пылесос от Dreame продемонстрировали, на что способен робот, если на него установить клешню для перемещения объектов.

Обе компании утверждают, что у них есть программное обеспечение, которое позволяет вам указать, где размещать разные предметы, что открывает новые возможности для уборки. Roborock сообщил, что вы можете указать область, куда бот будет складывать убранные вещи, а Dreame заявила, что её пылесос сможет помещать конкретные предметы в указанные места, такие как игрушки для кошек рядом с её лежанкой или обувь у входной двери. Однако я не видел демонстрации этого приложения и не могу сказать, как это работает.

Подъем на новую высоту

Производители робопылесосов тоже добавляют новые элементы к своим устройствам. Концептуальный пылесос Dreame и его новый Ultra X50 оснащены маленькими ножками, которые могут поднимать их. Эти небольшие рычаги помогают роботу преодолевать шаги, поднимая его, а затем его инерция помогает опускать их.

Хотя они не позволяют пылесосу взбираться по настоящим лестницам, такие ножки помогают перемещаться между помещениями с разными уровнями пола — например, между гостиной и кухней или между ванной и спальней.

Больше возможностей для мойки

Менее заметной, но также важной тенденцией, ставшей заметной на выставке CES, стали нововведения в сфере мойки. Ecovacs, Switchbot и Narwal представили робопылесосы с роликовыми швабрами, которые можно выдвигать для уборки у плинтусов и в углах. Это изменение по сравнению с вращающимися и колебательными швабрами, которые были популярны последние несколько лет.

Меньше лидара

Одним из ключевых направлений в области навигации роботов является внедрение втяжных лидарных башен. Лидар на протяжении долгого времени являлся предпочтительной технологией навигации для большинства роботов-пылесосов. Однако башня лишала их возможности убирать под низкой мебелью. Новые модели роботов, такие как Dreame X50 Ultra и другие, могут убирать свои башни, чтобы проникать в большее количество мест.

Робопылесосы не только оснащаются лидаром, но и получают больше датчиков и искусственный интеллект, чтобы лучше понимать ваш дом. Идея заключается в том, чтобы обеспечить плавную навигацию без создания зон исключения в приложении.

Все эти инновации направлены на улучшение качества уборки пола с минимальным участием человека. Я надеюсь вскоре увидеть робот-пылесос, который сможет надежно и эффективно добраться до каждого уголка пола без моей помощи. Судя по увиденному на CES, мы значительно продвинулись в этом направлении.

Источник: TheVerge