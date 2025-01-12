Amazon Prime закроет программу примерки одежды

Учитывая ограниченность программы «Примерка перед покупкой», которая находит отклик только у ограниченного числа товаров, и растущую популярность наших новых функций с искусственным интеллектом, таких как виртуальная примерка, персонализированные рекомендации по размеру, обзоры и улучшенные размеры таблиц, мы решили завершить программу «Примерка перед покупкой» с 31 января 2025 года.

Конечно, наши клиенты по-прежнему смогут наслаждаться быстрой и бесплатной доставкой, а также легким и бесплатным возвратом для всей линии одежды. Реклама