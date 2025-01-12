Adobe вскоре прекратит поддержку 20GB планов Photoshop и Lightroom — действуйте заранее

Adobe завершит поддержку более дешевого тарифа на 20 ГБ для Creative Cloud

Данная мера вступит в силу 15 января 2025 года.

Цель этого изменения — побудить пользователей перейти на более дорогие годовые подписки.

20-гигабайтный план фотографий Adobe Creative Cloud был разработан для любителей и профессиональных фото-редакторов, предоставляя доступ к стандартным в индустрии инструментам Photoshop и Lightroom по низкой цене. Однако, начиная с 15 января 2025 года, Adobe прекращает поддержку этого популярного плана. Как сообщает наш предыдущий источник, существующие пользователи смогут сохранить свои подписки, но по более высокой стоимости. Реклама

В США стоимость подписки на план в 20 ГБ возрастет с $9,99 до $14,99 в месяц для пользователей, которые уже его оформили, что составляет увеличение на 50%. План на 1 ТБ для Photoshop и Lightroom останется без изменений по цене $19,99 в месяц. План только для Lightroom с объемом 1 ТБ вырастет с $9,99 до $11,99 в месяц, что является увеличением на 20%.

Значительное повышение цен в Японии

Согласно недавним отчетам из Японии, план Photography & Lightroom на 20 ГБ получит аналогичную обработку и там. На данный момент его стоимость составляет 1 180 йен в месяц, но после продления договора после 15 января 2025 года стоимость вырастет до 1 780 йен. Как и в США, пользователи, которые не оформят подписку на 20 ГБ до 15 января, более не смогут это сделать.

Отчет также утверждает, что вариант ежегодной единовременной оплаты, который стоит 14 080 йен, останется доступным и не будет подвержен повышению цен. Кроме того, Adobe предоставит пропорциональный возврат за оставшийся период месячной подписки для тех, кто перейдет на годовой вариант.

Источник: TechRadar