12 лучших занятий в Бойсе, штат Айдахо

Природные площадки и круглогодичный отдых на свежем воздухе стали визитной карточкой «Города деревьев». В Бойсе, который располагает 160 милями троп, живописной рекой, местной горнолыжной базой, уникальными городскими парками и пешеходными зелеными зонами, приключения буквально зовут вас.

Хотя Бойсе кажется более обжитым, нежели туристическим местом, его расслабленный и дружелюбный характер очень освежает. Здесь можно спокойно посетить пивоварню в велосипедных шортах. Но если перед погружением в мир истории и культуры хочется привести себя в порядок, Бойсе предлагает и для этого множество возможностей. Реклама

1. Прогуляйтесь по Зеленому поясу реки Бойсе

По-настоящему узнать Бойсе можно только, если вы гуляли, катались на велосипеде или самокате по Зеленому поясу. Этот асфальтированный маршрут длиной 30 миль уже более 50 лет является центральной артерией города. Он протянулся от резервуара Лаки Пик на востоке до Парка ветеранов на западе и включает более 15 точек доступа для паркинга и пересадки. Городские парки вдоль Зеленого пояса называют «Ленточкой драгоценностей», но некоторые местные жители предпочитают называть их «Королевами Бойсе», поскольку они названы в честь выдающихся женщин, повлиявших на развитие местного сообщества.

Здесь же находятся Мемориал прав человека Анны Франк, Центр природы MK и Тропа реки Бетины Черч, известная своими местами для наблюдения за птицами.

Для посещения пруда Куинн и Парка Эстер Симплот стоит взять с собой купальник. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь купанием, рыбалкой, греблей и отдыхом на берегу. Прокат водного снаряжения от Idaho River Sports освежает в жаркий летний день. Площадка для детей, крытая беседка, ванные комнаты и прогулочные тропы через болото делают отдых здесь незабываемым.

2. Прокатитесь и прогуляйтесь по тропам Ridge to River

Семейная прогулка, марафонская пробежка или крутящийся велосипедный маршрут — сеть земляных троп, соединяющих публичные и частные территории в предгорьях города, предлагает не только уединение, но и возможность насладиться природой. Осенью желтые цветы полынных кустарников и фиолетовые астры оживляют холмы, а весной розовые лепестки лилии марипоса и солнечные цветы бодяка утешают монохромный пейзаж. Немногие ароматы могут сравниться с запахом полыни после редкого дождя в пустыне.

Тропы в парке Камелс-Бэк, Халлс Гольч и Военном резерве популярны благодаря разнообразию маршрутов и великолепным видам на город. Важно обратить внимание на знаки, указывающие маршруты только для пешеходов или велосипедистов, а также на направления движения.

3. Проведите субботу в центре города

По субботам в Бойсе работают два летних рынка: Фермерский рынок на Шорлайн Драйв и Публичный рынок на Восьмой и Мэйн Стрит. Помимо покупки местных продуктов и изделий ручной работы, рекомендуется исследовать остальные уголки города. Центр JUMP, некоммерческая организация, привлекает архитектурной оригинальностью. Посетители могут прогуляться и взглянуть на выставку старинных тракторов и паровых машин, которые уделяют дань уважения известному картофелеводу J.R. Симплоту, а затем скатиться с пятиярусной горки.

Другой уникальной остановкой является «розовое дерево». Это красивая скульптура, размещенная в парке Черри Бакнер-Уэбб на улице Баннок, с двумя качелями на ветвях — идеальное место для наблюдения за окружающими высотками, отражающими свет от розовых листьев. На западной стороне центра города можно заглянуть в The Record Exchange или заглянуть в скейт-парк Родс, чтобы увидеть, чем занимаются молодежь.

4. Организуйте недорогой день для детей

Помимо парков и открытых пространств, Бойсе — удобное место для детей. Бойсе Депо — здание в испанском стиле, расположенное в историческом месте железной дороги Union Pacific на Vista. Красивые сады Платта окружают его и содержат Большого Майка (паровоз 1920-х годов) с панорамными видами на Капитолий и холмы. Вход в сады бесплатный.

Центр природы MK — еще одна бесплатная достопримечательность. Тропы огибают пруд, в котором обитают стурджены длиной до шести футов. Окна для наблюдения за рыбами вдоль тропы показывают жизненный цикл местных видов. Другими любимыми местами детей (с входной платой) являются зоопарк Бойсе, Центр открытий и Музей штата Айдахо.

5. Загляните в галерею Freak Alley

Это одно из любопытных явлений Бойсе: публичная настенная живопись на открытом воздухе, которая продолжает расширяться. Первоначально она появилась в 2002 году, когда Колби Эйкерс начал рисовать на стенах у кафе Moon’s. Вместо того чтобы попросить его стереть рисунки, владельцы предложили ему подписать и датировать работы. Через двадцать лет эти рисунки превратились в знаменитое сокровище Бойсе с постоянно меняющимися экспозициями от волонтеров-художников.

6. Устройте романтический вечер

Мы всегда рады вечеру, наполненному ужином и шоу, поэтому предлагаем список отличных вариантов. The Flicks на улице Фултон — независимый кинотеатр, показывающий международные и не кассовые фильмы. Моррисон Центр и Бойсе Современный Театр демонстрируют живые выступления: пьесы, танцы, разговоры и музыка в течение года.

Для ужина мы рекомендуем посетить Батскую винодельню и попробовать тапас. Для более авантюрного гастрономического опыта ресторан KIN предлагает ужин из пяти блюд и атмосферу внизу травянистого склона у One Capital Center.

7. Празднуйте с велосипедами, воздушными шарами и знаковым баскским фестивалем

Бойсе предлагает множество общественных мероприятий: Goathead Fest, Jaialdi, Spirit of Boise Balloon Classic и Загон Сумерек. Например, фестиваль Goathead, проводимый в августе, собирает добровольцев для борьбы с сорняками вдоль велодорожек и завершается необычным парадом и вечеринкой.

8. Посетите Ботанический сад Айдахо и Старую тюрьму Айдахо

Эти две достопримечательности находятся поблизости, так что вы сможете увидеть их по одной прогулке. В Ботаническом саду представлены различные сады и скульптуры, в то время как старая тюрьма Айдахо рассказывает историю арестантов штата.

9. Посетите Фестиваль Шекспира Айдахо

Фестиваль, организованный совместно с театром Великих Озёр и Фестивалем Шекспира озера Тахо, привлекает зрителей своими качественными постановками. Театр находится в красивом природном амфитеатре, и магия Шекспира под звездным небом Бойсе несомненно завораживает.

10. Отдохните в Богус Бейсин круглый год

Богус Бейсин, который действует уже 80 лет, превратился в круглогодичное место для отдыха на свежем воздухе. Это место предлагает многочисленные возможности, как зимой для лыжников, так и летом для велосипедистов и туристов.

11. Посетите Всемирный центр хищных птиц

Осенью здесь проводят программное мероприятие Fall Flights, на котором можно увидеть захватывающие полеты хищных птиц, как ястребов, соколов, так и сов.

12. Наслаждайтесь музыкальной сценой

Фестиваль Treefort Music, празднующий свое десятилетие, утвердил Бойсе в статусе музыкального города с независимой сценой. В различные периоды года проходят мероприятия, включая концерты на свежем воздухе в Ботаническом саду Айдахо.

Источник: LonelyPlanet