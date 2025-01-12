10 самых красивых пляжей Флорида-Кис

Флорида-Кис: Пляжи и Природа
Флорида-Кис простираются на 125 миль и являют собой оазис островной красоты. Здесь неограниченное количество бирюзовых вод, белоснежных песков и возможностей для активного отдыха. Хотя субтропический климат и теплая погода круглый год кажутся недостижимыми в пределах материковой части США, благодаря дороге, которая проходит почти до конца архипелага, это намного ближе, чем кажется.
Парк Бая-Хонда
Идеален для орнитологов и активного отдыха
Бая-Хонда — это жемчужина на туристической тропе для наблюдения за птицами во Флориде. Здесь живет множество видов пернатых: дроздовые певунцы, большие белые цапли и песчанки. Лучшие виды открываются с недействующего железнодорожного моста Бая-Хонда. Кроме наблюдения за птицами, здесь предлагается множество активностей, таких как каякинг и дайвинг, а также походы по природным тропам.
Форт Закари Тейлор
Для любителей истории
На юго-западе Ки-Уэста, в Форт Закари Тейлор проходит ежемесячные реконструкции событий Гражданской войны, оживляющие историю местного укрепления. Круглый год доступны экскурсии, рассказывающие о роли крепости в истории. Пляж парка — один из лучших в Ки-Уэсте с белоснежным песком и спокойными водами для купания.
Национальный парк Драй-Тортугас
Для уединенного отдыха
Западнее Ки-Уэста расположен национальный парк Драй-Тортугас, состоящий из семи островов и окруженный коралловыми рифами. Приехать сюда можно только на пароме или частном самолете. Здесь вы найдете историческую крепость Форт Джефферсон и безлюдные пляжи.
Парк Джон Пеннекамп
Для подводного приключения
Парк Джон Пеннекамп — это первый в США подводный парк, где можно насладиться морской флорой и фауной. Здесь можно заказать туры на катере с прозрачным дном или погрузиться в мир коралловых рифов на работе.
Пляж Сомбреро
Для семей и черепах
В Марафоне расположен пляж Сомбреро, идеально подходящий для семейного отдыха и наблюдения за черепахами. Здесь предусмотрены пикниковые зоны, площадки для барбекю и волейбольные поля.
Парк Карри Хаммок
Среди пляжей средних Кисов
Для тех, кто ищет уединение от оживленного Ки-Уэста, парк Карри Хаммок предлагает покой и живописные маршруты для каякинга.
Пляж Смазерс
Для наслаждения Южной Флоридой
На юге Ки-Уэста находится пляж Смазерс с белоснежным песком и бирюзовыми водами. Это популярное место для игры в волейбол и водных видов спорта.
Пляж Хиггс
Для любителей собак
Пляж Хиггс — это место отдыха для владельцев собак, с удобной инфраструктурой и возможностями для прогулок.
Пляж Анн
Скрытая жемчужина
Пляж на Верхней Матекамбе в Исламорад предлагает спокойные воды и уникальные виды с доски, позволяющие наблюдать за природой.
Пляж Фаундерс Парк
Для закатов
Фаундерс Парк — это местная достопримечательность с шикарным видом на закаты над Флоридским заливом. Кроме того, в парке есть спортивные площадки и места для пикников.
Источник: LonelyPlanet