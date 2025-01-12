10 самых красивых пляжей Флорида-Кис

Флорида-Кис: Пляжи и Природа

Флорида-Кис простираются на 125 миль и являют собой оазис островной красоты. Здесь неограниченное количество бирюзовых вод, белоснежных песков и возможностей для активного отдыха. Хотя субтропический климат и теплая погода круглый год кажутся недостижимыми в пределах материковой части США, благодаря дороге, которая проходит почти до конца архипелага, это намного ближе, чем кажется.

Парк Бая-Хонда

Идеален для орнитологов и активного отдыха Реклама

Бая-Хонда — это жемчужина на туристической тропе для наблюдения за птицами во Флориде. Здесь живет множество видов пернатых: дроздовые певунцы, большие белые цапли и песчанки. Лучшие виды открываются с недействующего железнодорожного моста Бая-Хонда. Кроме наблюдения за птицами, здесь предлагается множество активностей, таких как каякинг и дайвинг, а также походы по природным тропам.

Форт Закари Тейлор

Для любителей истории

На юго-западе Ки-Уэста, в Форт Закари Тейлор проходит ежемесячные реконструкции событий Гражданской войны, оживляющие историю местного укрепления. Круглый год доступны экскурсии, рассказывающие о роли крепости в истории. Пляж парка — один из лучших в Ки-Уэсте с белоснежным песком и спокойными водами для купания.

Национальный парк Драй-Тортугас

Для уединенного отдыха

Западнее Ки-Уэста расположен национальный парк Драй-Тортугас, состоящий из семи островов и окруженный коралловыми рифами. Приехать сюда можно только на пароме или частном самолете. Здесь вы найдете историческую крепость Форт Джефферсон и безлюдные пляжи.

Парк Джон Пеннекамп

Для подводного приключения

Парк Джон Пеннекамп — это первый в США подводный парк, где можно насладиться морской флорой и фауной. Здесь можно заказать туры на катере с прозрачным дном или погрузиться в мир коралловых рифов на работе.

Пляж Сомбреро

Для семей и черепах

В Марафоне расположен пляж Сомбреро, идеально подходящий для семейного отдыха и наблюдения за черепахами. Здесь предусмотрены пикниковые зоны, площадки для барбекю и волейбольные поля.

Парк Карри Хаммок

Среди пляжей средних Кисов

Для тех, кто ищет уединение от оживленного Ки-Уэста, парк Карри Хаммок предлагает покой и живописные маршруты для каякинга.

Пляж Смазерс

Для наслаждения Южной Флоридой

На юге Ки-Уэста находится пляж Смазерс с белоснежным песком и бирюзовыми водами. Это популярное место для игры в волейбол и водных видов спорта.

Пляж Хиггс

Для любителей собак

Пляж Хиггс — это место отдыха для владельцев собак, с удобной инфраструктурой и возможностями для прогулок.

Пляж Анн

Скрытая жемчужина

Пляж на Верхней Матекамбе в Исламорад предлагает спокойные воды и уникальные виды с доски, позволяющие наблюдать за природой.

Пляж Фаундерс Парк

Для закатов

Фаундерс Парк — это местная достопримечательность с шикарным видом на закаты над Флоридским заливом. Кроме того, в парке есть спортивные площадки и места для пикников.

Источник: LonelyPlanet