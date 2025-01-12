Это не новый «мусорный» Mac Pro: гибридное настольное NAS в стиле Mac Mini появляется на сцене

Orico MiniTower превращает ваш Mac Mini M4 в гибридное NAS-устройство

Поддержка HDD, SSD, SD 3.0 и USB 3.2 для увеличения объема памяти

Поддержка резервного копирования данных в конфигурациях RAID 0 и 1

ORICO MiniTower — это новое решение для хранения данных, предназначенное для пользователей Mac Mini M4. Это устройство позволяет преобразовать Mac Mini в NAS. Реклама

Минимальный и элегантный дизайн MiniTower выполнен из матированного алюминия с серебристой отделкой, с логотипом ORICO на верхней панели.

Поддержка хранения данных включает до 48 ТБ на HDD и до 8 ТБ на одном SSD. Устройство также оснащено портами USB 3.2 и SD 3.0 для более быстрой передачи данных.

Orico MiniTower для Mac Mini

MiniTower, стоимость которого $139.99, рассчитан на установку 2.5- и 3.5-дюймовых накопителей, которые легко доступны под съемной верхней крышкой.

Устройство имеет высокоскоростной SSD-зону с поддержкой SSD формата M.2, что упрощает редактирование и ускоряет загрузку программного обеспечения.

Гибридный подход MiniTower позволяет разделять часто используемые «горячие» данные и долго хранимые «холодные» данные, снижая износ жестких дисков и пользуясь при этом высокой скоростью чтения и записи SSD.

Для резервного копирования устройство поддерживает гибкие конфигурации RAID. Можно выбрать между RAID 0 и RAID 1 или стандартной не-RAID конфигурацией для тех, кто предпочитает простое управление данными.

MiniTower добавляет к Mac Mini новые порты. На передней панели находятся слот для SD 3.0, два USB-A порта для подключения периферии, например клавиатуры и мыши, а также 3.5 мм аудиоразъем для наушников.

На задней панели размещены порт RJ45 Ethernet и высокоскоростной USB 3.2 10Gbps для передачи данных, а также отдельный вход питания.

Встроенный тихий вентилятор и продуманные вентиляционные отверстия, включая вертикальные решетки сзади и вентиляцию снизу, гарантируют стабильное рассеивание тепла.

Источник: TechRadar