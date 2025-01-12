Швейцария изъявила готовность устроить встречу Путина и Трампа.

Швейцария выразила готовность содействовать проведению встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на заявление главы службы информации Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Швейцария подчеркивает, что не намерена проявлять чрезмерную инициативу в этом вопросе и будет действовать только при соответствующем запросе. Реклама

Бидо отметил: «После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США были регулярно уведомляемы о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира».

Согласно данным Le Temps, Швейцария является одной из нескольких стран, готовых организовать встречу двух лидеров на своей территории.

Ранее, 10 января, Дональд Трамп сообщил о намерении Владимира Путина провести встречу, и что стороны уже занимаются ее организацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча Путина с Трампом возможна только после инаугурации последнего, которая назначена на 20 января.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций приветствовали любые диалоги между Путиным и Трампом.

Источник: Aif