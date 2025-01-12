Что предпринять при отмене рейса из-за зимней непогоды

Зимняя погода и отмена рейсов

Зимние погодные условия часто вызывают задержки и отмены рейсов. Хотя авиакомпании не могут контролировать погоду, в США они обязаны предоставлять возврат денег клиентам, чьи рейсы были отменены. Вот, что важно знать о своих правах и что делать, если отмены рейсов накапливаются.

Следите за прогнозами погоды

Когда авиакомпании ожидают, что плохая погода создаст проблемы для полетов, они часто предлагают пассажирам возможность отложить свои поездки на несколько дней без уплаты дополнительного сбора. Для этого поищите онлайн название вашей авиакомпании и слова вроде «оповещения о поездках» — это поможет узнать о возможных предложениях по изменению расписания. Реклама

Проверьте рейс перед поездкой в аэропорт

Лучше оставаться дома или в отеле, нежели застревать в аэропорту. Используйте приложение авиакомпании или специализированные сайты, чтобы убедиться, что ваш рейс еще не отменен. Авиакомпании обычно отменяют рейсы за несколько часов или даже дней до времени вылета.

Мой рейс отменен, что делать?

Если вы уже находитесь в аэропорту, постарайтесь найти другой рейс. Встаньте в очередь, чтобы поговорить с представителем службы поддержки, и одновременно попробуйте связаться с отделом бронирования авиакомпании онлайн или по телефону. Также может помочь обращение через X, бывший Twitter.

Большинство авиакомпаний бесплатно перебронируют вас на более поздний рейс при наличии свободных мест. В зимний период найти место проще, чем в периоды праздников, таких как День благодарения или Рождество, когда пассажиры могут ожидать рейса в течение нескольких дней.

Могу ли я попросить перебронировать на другой авиакомпании?

Можете, но авиакомпании не обязаны пересаживать вас на рейсы других перевозчиков. Некоторые авиакомпании, включая крупнейшие за исключением Southwest, заявляют о возможности перебронировки на рейсы партнеров, но и это бывает не всегда возможно. Джефф Кри, генеральный директор CheapAir.com, советует исследовать альтернативные рейсы, пока вы ждете общения с агентом.

Положен ли мне возврат денег?

Если вы решили отказаться от поездки или нашли другой способ добраться до места назначения, авиакомпания обязана вернуть вам деньги, даже если ваш билет был невозвратным. Этот принцип действует независимо от причины отмены рейса.

Вы также можете вернуть деньги за багаж, улучшенные места или другие дополнительные услуги, которые не смогли использовать.

Могу ли я получить компенсацию?

Авиакомпании в США не обязаны предоставлять денежную компенсацию, а также оплачивать проживание и питание пассажирам, которые застряли из-за отмены рейса, даже если это вина авиакомпании, например, проблема с экипажем или техническая неисправность.

Администрация Байдена заявила о работе над предложением изменений в этой области, чтобы политика США больше напоминала защиту прав потребителей в авиаперевозках в Европе.

Что еще покрывают авиакомпании?

У каждой авиакомпании свои правила. Министерство транспорта США предоставляет информацию о том, какие обязательства несет каждая авиакомпания в случае отмены рейсов и значительных задержек.

Другие советы

Если прогноз погоды внушает опасения, рассмотрите возможность дополнительного бронирования. Некоторые авиакомпании позволяют вернуть полную стоимость билета в течение 24 часов с момента бронирования.

В случае массовых отмен рейсов, агенты авиакомпаний будут перегружены. Если вы путешествуете в группе и у одного из вас есть привилегированный статус частого путешественника, используйте его номер для связи с авиакомпанией. Также попробуйте звонить на международную службу поддержки вашей авиакомпании, так как эти агенты тоже могут вносить изменения в ваш маршрут.

Оставайтесь вежливыми. Агент, с которым вы разговариваете, вероятно, сталкивается с многими такими же расстроенными пассажирами, и грубость не поможет в решении проблем. Отмена рейса — не его вина.

Источник: Time