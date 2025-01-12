Что попробовать из еды и напитков на Пхукете

Фукет предлагает разнообразие кухонь, которое стало результатом его истории добычи олова. Помимо мягких блюд с лапшой пад тай или салатов из папайи для любителей острого, остров радует разнообразной кулинарией. Китайские пернаканы обожают быстро обжаренные хоккинские лапши и дим сам. Мусульмане предпочитают роти – сладкие или соленые лепешки, обжаренные на сковороде. Жители южного Таиланда поклоняются кислым рыбным супам и хрустящим салатам с рисом, полным острых ароматов. Кроме того, здесь можно попробовать множество острых блюд из морепродуктов.

Для тех, кто предпочитает менее острые вкусы, или настоящих поклонников острого, стоит обратить внимание на аутентичную кухню и напитки на Фукете, который является городом гастрономии ЮНЕСКО. Реклама

Позавтракайте по-местному с каном чен кхэанг кра-ти

Этнические Мон из Юго-Восточной Азии считаются создателями этих тонких, слегка мутноватых белых лапш, которые они назвали «khon om jin», что означает «приготовленные и слипшиеся». Каном чен – это рисовая лапша с легким кисловатым вкусом, полученным в результате многодневной ферментации, которая делает их очень аппетитными.

Семьи собираются за длинными столами, общаются и смеются, делясь этой лапшой, покрытой нежными карри. В Бангкоке их называют мом чен намья, из-за пасты карри, содержащей травы и специи, такие как корень пальца, лемонграсс, куркума и галангал. На Фукете есть своя версия на завтрак – это кхэанг кра-ти, кокосовое молоко с карри, подаваемое с хрустящими овощами, маринованными горчичными листьями, листьями тайского базилика и сушеными сардинами.

Остудитесь с ча-чак

Ча-чак – это фукетский эквивалент вытянутого молочного чая, известного как teh tarik в Малайзии. Впервые созданный в 1950-х годах, ча-чак – это глубокий сладкий напиток с кремовым привкусом, напоминающим карамель. Тайцы готовят его, «вытягивая» сваренный черный чай, сгущенное молоко и сливки, пока не образуется пышная пенная шапочка.

Жители Фукета обычно пьют его охлажденным. Мастера держат рецепт в секрете, но, вероятно, включают в него черные чаи, такие как цейлонский или чай ChaTraMue с цветками бабочки гороха, жасмином и тайскими зелеными листьями чая.

Позавтракайте дим самом – не одному

Дим сам – это паровые или жареные пельмени с начинкой из рубленой свинины, оформленные в виде полумесяцев или цветков и традиционно предлагаемые официантками с тележками, полными бамбуковых корзинок.

Начинка из свинины с перепелиными яйцами, горькая дыня со свининой или мŏо хо сарай – свинина, завернутая в морские водоросли, подается несколькими кусочками, поэтому лучше пробовать их с друзьями. Кроме того, мусульманское население Фукета создало свои вариации дим сама, предлагая прозрачные креветочные пельмени и морские водоросли с морковью и зеленым луком.

Вкусите хоккинские лапши

Ми хоккиен – это твердые яичные лапши, традиционно подаваемые со свининой. Тайско-китайское сообщество Фукета добавило морепродукты, такие как хӧй крӑтип – соленоватые моллюски с металлическим привкусом. Они подаются с охлажденным чаем из хризантем.

Украшенные жидким желтком и хрустящим луком, эти желтые лапши также подаются с зеленью, кусочками свинины, рыбным мясом и черным перцем в подливке.

Полакомьтесь роти и курицей с панданом

Фукетское блюдо роти с курицей в листе пандана – это богатое на вкус блюдо. Роти – это обжаренный на сковороде хлеб, который хрустящ снаружи и мягок внутри. В сочетании с карри оно становится популярным в любое время дня.

Насладитесь десертом о-эу в спокойные вечера

Для всех любителей сладкого, уставших от жары, о-эу – это деликатес на основе желе с охлаждающим эффектом. Интродуцированные китайскими переселенцами в Фукет семена aiyu, которые напоминают семена базилика, стали популярными на этом солнечном острове. Смешанные с водой и бананами, полученное желе нарезается кубиками и подается со сладкими добавками.

Попробуйте кислый суп тֹом сом пла

Хрустящий стебель банана используется в популярном кислом рыбном супе, называемом тֹом сом пла. Нарезанные колечками и сваренные в супе, они придают блюду слегка сладкий аромат с горьковатым послевкусием.

На острове множество семейных рецептов. Популярная версия включает овощи, такие как галангал, утреннюю свежесть, банановый стебель, лук, лемонграсс и фрукты, такие как гарциния, ананас, апельсин.

Побалуйте свой вкус блюдами мŏо хун

Мŏо хун, или тушеная свинина с ребрами, была завезена в Фукет из Юго-Восточного Китая в XIX веке. Это фирменное блюдо острова с восхитительным уютным вкусом. Медленно тушеное в соевом соусе, мясо становится нежным и отделяется от кости.

Вегетарианцы и веганы

Ваши просьбы о веганских или вегетарианских блюдах не останутся без внимания на Фукете, где родился ежегодный вегетарианский (технически веганский!) фестиваль Тайланда. Широкий ассортимент вегетарианских и веганских меню обеспечивает островное многообразие.

Также стоит попробовать на Фукете

Капек пад гунг – обжаренные побеги водяного бамбука с креветками.

Обжаренные водоросли бейч в кокосовом молоке.

Каном тао даэнг – красные тортиковые мучные плитки с начинкой из кокосового молока и фасоли.

Источник: LonelyPlanet