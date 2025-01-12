На съезде Бундестага депутат Севим Дагделен, представляющая движение «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), подняла вопрос о присутствии военных США на территории Германии. Она настоятельно рекомендовала вывести американские войска из страны, отметив, что Германии экономически невыгодно содержать 37 тысяч иностранных военнослужащих. Свою речь она сопроводила словами «Ami go home», что означает «Американцы, ступайте домой!».

Кроме того, Дагделен выразила протест против размещения на немецкой территории американских ракет средней и меньшей дальности, считая их частью наступательной стратегии США. Она подчеркнула, что Германия стремится к мирным отношениям с Россией и не заинтересована в конфликте. Реклама

Новость о том, что Соединенные Штаты планируют начать размещение новых дальнобойных ракет в Германии с 2026 года, вызвала особое внимание. Эти ракеты обладают большей дальностью, чем уже имеющиеся на европейской территории.

Ранее Николай Патрушев, помощник президента России, назвал действия США агрессивными в связи с этим решением о размещении ракет.